El pasado viernes, Marta Riesco sorprendía a los espectadores de 'Ya son las ocho' al anunciar en directo que rompía su relación con Antonio David Flores después de que el ex-guardia civil le diera plantón en su fiesta de cumpleaños. Desde ese día, la periodista se ha dejado ver por los diferentes platós de la cadena para hablar sobre cómo se siente y cómo se encuentra su relación.

Según ella misma ha contado, no han vuelto a hablar desde entonces. De hecho, él no le ha cogido el teléfono en ninguna de las ocasiones en las que le ha llamado. Por su parte el ex guardia civil no ha querido pronunciarse al respecto a excepción de las declaraciones que hizo una persona cercana en las que aseguraba que se había dado cuenta de que "me enamoré de Blancanieves y ahora es Maléfica".

El ex colaborador ha desaparecido de la vida pública hasta este martes, cuando 'Ya son las ocho' publicaba en exclusiva las primeras imágenes tras la ruptura. Lo hacía después de que el propio Antonio David publicara un post en Instagram en el que dejaba caer que seguía en Málaga disfrutando de la Semana Santa y que había acudido a la procesión del Cristo de los Gitanos.

"Sabemos donde está el hombre más buscado de España, Antonio David Flores. Tenemos imágenes de dónde y con quién estaba mientras Marta Riesco se lamentaba en este mismo plató de que no le contestaba. Lo hemos cazado" anunciaba la presentadora.

El programa mostraba unas fotografías de como Antonio David se encuentra disfrutando de la Semana Santa muy bien acompañado. "Estaba con Rocío Flores, con David y con el novio de Rocío Flores", revelaba Iván García. El periodista añadía además que Rocío Flores es consciente de todo lo que ha pasado con la relación de su padre y Marta Riesco.