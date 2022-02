Antonio David Flores sigue dando mucho de que hablar. Aunque Telecinco ha decidido prescindir de su presencia como colaborador, sigue siendo uno de los grandes protagonistas de la cadena. Sus constantes idas y venidas amorosas y su complicada situación familiar, le sitúan una y otra vez en el foco de la polémica.

Su protagonismo ha llegado esta vez a raíz de el último vídeo que ha publicado en su canal de Youtube. Desde que se conoció su ruptura con Marta Riesco, el ex guardia civil no se había pronunciado al respecto hasta ayer. En su última publicación ha querido hablar sobre la situación que está viviendo su ya ex pareja después de que se confirmara su relación con él. "Hace unos meses advertí que se estaba señalando con una letra escarlata a una persona por el hecho de relacionarla conmigo. La presión mediática ejercida ha sido cruel, injusta y desproporcionada", ha comenzado diciendo.

Además, asegura que se le ha intentado ridiculizar en su profesión por el simple hecho de estar con él. Y añade que se le ataca a ella "con el único objetivo de seguir haciéndome más daño y por meter a una persona más en la máquina de picar carne y, de esta forma, generar audiencia".

Ha sido tras ver las imágenes cuando desde ‘Ya es mediodía’ han contestado al colaborador. "Hoy le pones la letra escarlata porque lo dijimos aquí. Ayer habló maravillas de Olga cuando no había hablado de ella ni siquiera en el comunicado. No habla de su hija para no ponerla en medio. Ahora Marta es maravillosa…", le cuestionaba Rosa Benito.

Tras ella se ha pronunciado Sonsoles Ónega, que se ha mostrado muy dura contra Antonio David. "Habla de los medios de comunicación como máquinas de picar carne. ¿Cuándo has decidido llamarles así, cariño? Porque claro, en fin… No solo ha trabajado aquí, sino que lo ha provocado. Y me voy a callar".

Pero no se ha callado y, pese a que ha dado paso a sus colaboradores para que opinaran, la presentadora hablaba con Rosa Benito de manera cómplice y lo que le decía se ha colado en directo, ya que su micrófono seguía abierto. "Lo dice el picador de carne profesional", se le ha escuchado decir.

Alba Carrillo también ha tenido palabras para el ex marido de Rocío Carrasco. "Él ha sido parte de los pica-carnes. Pero te voy a decir una cosa, que la letra escarlata se la ponen a la mujer casada que comete el adulterio. Entonces en todo caso la letra escarlata serías tú, no ella" ha sentenciado la modelo.