Desde que Olga Moreno y Antonio David Flores anunciaron su separación, las especulaciones e informaciones no ha dejado de sucederse entorno a ellos. Muchos han apuntado que su decisión ha supuesto un gran golpe para el núcleo familiar que se ha visto arrastrado por su decisión.

No es la primera vez que Rocío Flores ha mostrado públicamente lo difícil que se les está haciendo a todos afrontar su separación. Como hija lo está pasando mal pero ella no es la única. Antonio David y Olga habían formado una familia junto a su hija Lola y a los dos hijos que el ex guardia civil tuvo con Rocío Carrasco y las preguntas sobre cómo han gestionado ellos la situación no han dejado de sucederse.

Antes todas estas dudas Gloria Camila ha querido querido salir en defensa de la familia y arroja algo de luz al asunto.

Según ha contado en 'Ya son las ocho' los constantes viajes de Antonio David a Madrid para tratar, al parecer, asuntos legales con sus abogados hacen que el ex colaborador no pueda atender las necesidades diarias de sus hijos menores. Rocío Flores ya vive por su cuenta pero David Flores y Lola todavía están en casa y necesitan la presencia de sus respectivos padres

Ahora es Olga Moreno quien se está haciendo cargo de David Flores y no su padre, Antonio David. "Olga siempre ha sido amor incondicional con esos niños y Antonio David viene muchas veces a Madrid para estar con el abogado. David siempre está con su familia y con Olga", ha explicado Gloria Camila. Y ha añadido: "Si David se queda con Olga es porque es la mejor persona con la que se puede quedar. David también es amor incondicional con Olga".

A pesar de que Olga Moreno y Antonio David han roto como pareja, su relación es muy buena. De hecho, toda la familia pasó la Nochevieja junta. "Hemos tenido la suerte de cenar todos juntos, con mi padre y con Olga. Lo celebramos en casa de ellos todos juntos, pudieron venir mis tíos, mi abuela, mi padre, Olga y mis hermanos", detalló Rocío Flores en 'El programa de Ana Rosa'.