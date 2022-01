Han pasado tres meses desde que se conoció la noticia de que Antonio David y Olga Moreno decidían poner fin a su matrimonio. Durante todo este tiempo, los rumores sobre posibles terceras personas por parte de el ex guardia civil no dejaron de sucederse aunque hubo uno que resonó con mucha fuerza.

Fueron muchos los que apuntaron a una posible relación entre Antonio David Flores y la periodista de 'El programa de Ana Rosa', Marta Riesco. Ellos desmintieron la noticia pero, tres meses después han decidido confesar que están juntos. El ex de Rocío Carrasco ha dado un paso al frente y ha empezado una nueva vida alejado de Olga Moreno.

'El programa de Ana Rosa' ha sido el encargado de dar la noticia después de que la revista 'Lecturas' sacara a la luz unas fotografías en las que se les ve entrando y saliendo de la casa de la periodista. Algo que podrían indicar que ya están viviendo juntos.

Para zanjar por fin el tema, Marta Riesco ha querido dar su versión a través de su compañero de programa Antonio Rossi. : "No van a negar la evidencia, están juntos". "Él pasa tiempo en casa de ella, Marta no lo niega, ella es una mujer soltera y él un señor separado, a partir de ahí no me ha ahondado más en la historia" confesó el periodista.

"Empezaron a partir de que se hizo oficial la separación, antes no", ha recalcado dejando claro que nunca tuvo nada con él mientras estaba con Olga Moreno.

Rossi asegura que en su momento negó los hechos para protegerse a si misma y a su nueva relación y afirma que "cuando Antonio David está en Madrid, entiendo que se queda en su casa, no sé si todos los días o son unas noches sí y otras no".

La reacción de Olga Moreno a la noticia

La confirmación de la relación de Antonio David Flores y Marta Riesco ha supuesto un mazazo para Olga Moreno. A pesar de que la separación de la pareja era un hecho y en los últimos tiempos su distanciamiento se ha hecho más que evidente, la ganadora de 'Supervivientes' no sabría nada de la historia de amor de su marido y la periodista.

Según ha contado Alexia Rivas en 'Ya es mediodía' Olga está "fatal, muy fastidiada" ya que "Antonio David le ha estado negando hasta hoy" su relación con Marta Riesco y ella "sigue enamorada" de su exmarido. "Ella estaba con la mosca detrás de la oreja y hacía indagaciones por detrás" pero "él se lo negaba" y ha sido hoy cuando él lo ha reconocido.

La familia de Olga estaría "muy decepcionada" con el ex de Rocío Carrasco, ya que tanto sus padres como sus hermanas siempre se han portado muy bien con él y sin embargo él no ha tenido ni el detalle de felicitarles las fiestas. No les ha mandado ni un mensaje en Navidad y creen que está siendo un "desagradecido".

Alexia ha asegurado que Olga y el ex guardia civil durmieron juntos, en la misma cama, el día de Nochevieja, y estuvieron muy bien, por lo que la sevillana no se imaginaba ni remotamente que su exmarido ya conviviese con la reportera en Madrid.

Al margen de estas informaciones y si ocultar su abatimiento tras las imágenes de Antonio David saliendo de la casa en la que convive con Riesco, Olga ha tomado una decisión que, aunque a priori no tiene nada que ver, ha coincidido con la portada de la confirmación de la nueva relación del padre de su hija Lola. Y es que después de abrir la tienda de ropa que regenta en Málaga con normalidad y de permanecer un rato en su interior, la ganadora de 'Supervivientes' ha echado el cierre y ha colgado un cartel para informar a sus clientes de que su negocio estará cerrado "por enfermedad" hasta el próximo 17 de enero.