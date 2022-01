La cuarta edición de 'La isla de las tentaciones' ha llegado a su fin. En la noche de ayer Telecinco emitió la primera parte de la final en la que los espectadores pudieron ver las últimas citas de las parejas con sus solteros favoritos en las que pudieron pasar juntos 24 horas. Las parejas tuvieron la oportunidad de decidir si querían poner el broche final a su experiencia con estos encuentros de un día entero o si preferían tomarse ese tiempo para reflexionar sobre su decisión final.

Zoe, Josué y Alejandro decidieron no tenerlas mientras que el resto de participantes, aprovecharon muy bien su último día con las tentaciones y, a excepción de Tania, que lo evitó "por respeto", todos durmieron junto a los solteros con los que habían disfrutado su experiencia.

Los tres participantes que decidieron no tener citas, se quedaron en sus respectivas villas meditando sobre su futuro. Alejandro, que se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la edición por sus comentarios machistas y sus salidas de tono, también dejó en esta ocasión algunos comentarios para nada apropiados.

"Me parecería una falta de respeto que Tania tuviera la cita de 24 horas con Stiven. Si fuese a sí, creo que ni le daría un beso, me parecería una falta de respeto enorme", comentó con sus compañeros. Entre la canaria y su tentador favorito no pasó nada que no hubiera tenido lugar antes en el programa: ambos dejaron claro que sentían una gran conexión y atracción, pero ella se mantuvo en su línea y aseguró que necesitaba ver a Alejandro para aclarar su situación.

En el programa de ayer también se pudo ver un avance de lo que se emitirá esta noche durante las hogueras finales y, aunque todas están cargadas de momentos de tensión, hubo algo que la de Tania y Alejandro, que ha dejado a los espectadores sin palabras. Al saludar a su pareja, lo primero que hizo el andaluz fue preguntar si la modelo había tenido la cita de 24 horas.

Tania se sincero con su pareja y le dijo que sí y tras esta respuesta, Alejandro le dijo él también y que se le había "ido de las manos", una mentira con la que trata de engañar a la que hasta ese momento es su pareja.

Como era de esperar, la falta de sinceridad no pasó inadvertida en las redes sociales. Los usuarios de Twitter no pudieron contener el estupor ante la actitud del gaditano y a este feo gesto comenzaron a sumar los numerosos comportamientos y comentarios que habían soltado a lo largo de la edición.

Confirmamos que Alejandro le miente a Tania diciendo que sí ha tenido cita y para colmo suelta que se le ha ido de las manos para hacerla sentir mal y que reaccione, manipulador de manual #LaIslaDeLasTentaciones10 — ℭ 𝔯 𝔦 𝔰 🎀 (@xtinacueli) 11 de enero de 2022

Alejandro: "Besando la mano a un tío con cara pornofila... pornográfica. Es que es verdad, pone cara de morbosa, esa cara la pone cuando está conmigo en la cama y eso no puedo permitirlo"

POR FAVOR Tania, ¿qué más necesitas? 💜🙏💜#LaIslaDeLasTentaciones10 pic.twitter.com/keXY4vvFCn — Rafael García López 💻📱📺 (@RafaelGarciaLAF) 11 de enero de 2022

Ojalá Tania abandone la experiencia sola y deje a Alejandro #LaIslaDeLasTentaciones10 — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) 11 de enero de 2022

Habrá que esperar hasta esta noche para saber que ocurre con la mentira de Alejandro y cual será la decisión de Tania y del resto de los concursantes aunque en este caso, sus últimos comportamientos en redes sociales apuntan a que ambos han decidido apostar por su amor.