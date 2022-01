Sabela se ha convertido en una de las grandes protagonistas de esta edición de 'La isla de las tentaciones'. La gallega llegó a las playas del Caribe y rápidamente conquistó a Álvaro, que tardó apenas unos días en serle infiel a su pareja con la de Vigo. A medida que avanzaban los capítulos, la complicidad entre ambos era cada vez mayor e incluso llegaron a hablar de verse fuera.

Ninguno de los dos ha tenido problemas en dejarse llevar y hacer en todo momento lo que les apetecía, hasta tal punto que, juntos, se han convertido en los protagonistas de un momento histórico en 'La isla de las tentaciones'. En la última entrega pudimos ver como Sabela y Álvaro daban rienda suelta a su pasión con un trío junto a Rosana, una de las tentadoras favoritas de Nico.

Las redes no tardaron en arder y ella ha querido pronunciarse al respecto mandando un mensaje a través de su cuenta de Instagram.

"Gracias por ser como sois conmigo, gracias por cada mensaje...gracias por hacerme tan feliz...Nunca me hubiera imaginado todo esto y es gracias a vosotros" comenzaba escribiendo. "No soy una chica perfecta pero tampoco lo quiero ser, esta experiencia me ha ayudado a aprender de mis errores, a madurar y estar orgullosa de la mujer soy".

"Ojalá el sexo no vuelve a ser tabú y ojalá se visualice la bisexualidad porque a mí me gustan las personas" decía, haciendo referencia a lo ocurrido en el programa.

También aprovechó la publicación para agradecer todo el apoyo recibido tras su hoguera de confrontación con las novias de los chicos. Sabela tuvo que enfrentarse a una situación de los más incómoda al reencontrarse con Rosario y todas sus compañeras que no la recibieron del todo bien. "Gracias por todos los mensajes de la hoguera de confrontación. Quién me conoce sabe que estaba muy nerviosa y que lo pasé muy mal. He sido Sabela y estoy muy orgullosa de mí" concluía.