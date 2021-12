El último programa de 'La isla de las tentaciones' dejó a los espectadores de piedra con dos hechos insólitos que nunca habían sucedido en la historia del programa. El primero fue ver a Sandra Barneda rota de dolor ante el sufrimiento de Alejandro en la hoguera de los chicos. La presentadora se implicó tanto, que se vio obligada a parar la grabación del programa por lo mal que lo estaba pasando. El segundo y sin duda el más surrealista fue ver como Zoe burlaba la seguridad del equipo y se colaba en la hoguera de los chicos para intentar hablar con su novio Josué.

En su última hoguera, Zoe se quedó de piedra al descubrir que Jennifer era la nueva soltera de Villa Playa. La nueva tentadora era una chica con la que Josué había había conversaciones subidas de tono. A eso se sumó que el programa decidió que no vería imágenes de su novio para que no se cohibiera, algo que la llevo al extremo y decidió escapar. Anoche, 'El Debate de las tentaciones' mostró imágenes inéditas de los momentos posteriores a la huida y Sandra Barneda aprovechó para explicar cuales habían sido los pasos de Zoe hasta que llegó a junto de su pareja.

En las imágenes inéditas se ve como Sandra, su otra compañera, comenta con los chicos el momento en el que Zoe echó a correr. "Ayer salió con una tensión y un dolor de cabeza. Y encima estamos allí y esta se escapa. Una cosa es donde está la hoguera, y luego hay un hotel al lado. Pues estando allí, en las tumbonas de la piscina suelto yo algo como: "Que impotencia dar saber que tu novio está tan cerca y a la vez tan lejos". A los diez minutos escucho: "¡Que traigan los coches ya!’", contaba.

"Sandra se pegó un susto... casi le da un infarto" aseguró la concursante antes de que algunos de sus compañeros opinaran que "no puede ser tan egoísta" o "es que es una chica muy difícil". "Y luego dice: "es que tengo ganas de ver a mi novio". Yo también tengo ganas de verlo, de que sepa que estoy bien", comentó la murciana. "Es romper las reglas del programa", apuntaba uno de los tentadores. "No habla con nadie, no se relaciona con nadie. Ayer llega como la reina. Está en un programa, no en tu casa. ¿El respeto, dónde está? No conoce la palabra respeto."

La presentadora aprovechó la emisión para ampliar la información y ha contado al detalle cómo fue la huida de Zoe. "Las hogueras, primero se grabó la de las chicas y luego la de los chicos. Las llevaron a un hotel cercano y desde allí se pueden ver las luces de las hogueras. En ese momento pidió ir a fumar y ahí es cuando echó a correr e irrumpe en la hoguera", desveló Barneda. "El equipo piensa que están casi todos en la hoguera y eso no había corrido nunca. Cuando alguien quiere algo busca la manera", sentenció.