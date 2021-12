Sandra Barneda ya lo había avisado. Esta iba a ser la edición más fuerte de 'La isla de las tentaciones' y en sólo 4 programas sus palabras se están confirmando. En cada capitulo que pasa, las parejas no están dejando momentos nunca visto y ayer volvió a suceder. Las segundas hogueras pasará a la historia superando incluso el mítico "Estefanía" que protagoniza Christofer en la primera edición.

La hoguera de las chicas transcurrió con bastante normalidad a excepción de que Zoe, no pudo ver imágenes de su pareja Josue pero, la de los chicos terminó con Sandra entre lágrimas y al borde de las desesperación. Todo sucedió muy rápido.

Alejandro se enfrentaba a su segundo hoguera con mucho temor. Las dudas sobre su pareja Tania le traen por el camino de la amargura y el acercamiento de esta con su tentador le ha descolocado por completo. Se mostraba cada vez más inquieto a cada vídeo que veía. Aunque las protagonistas eran las parejas de sus compañeros, el participante no perdía detalle de cada secuencia en la que Tania aparecía acompañada por Stiven, el chico con el que más conexión tiene en la villa pero lo que más le descolocó, fue ver que su novia tiene dudas sobre la relación unas palabras que provocaron que su nerviosismo fuera en aumento. "Me quiero ir de aquí ya, te lo digo de corazón. No puedo más. Que diga esas cosas, me duele muchísimo, porque no es verdad y esta gente lo sabe" aseguraba.

"Por favor te lo pido, no dejes que una relación tan bonita se acabe", suplicaba Alejandro a una conmovida Sandra que no sabía como reaccionar. La presentadora le pedía al gaditano que "por favor" se tranquilizase y confiara en ella. "Me quiero ir. Por favor te lo pido, déjame verla y explicarle. Yo sigo aquí si quieres, pero déjame hacerlo, no puedo perderla."

Pero la cosa no quedó ahí. Mientras Sandra Barneda trataba de tranquilizar a Alejandro, que estaba a punto de sufrir un ataque de nervios de repente alguien apareció corriendo por detrás de ella asaltando la hoguera. Era Zoe que, desesperada, intentaba hablar con su novio Josué. Algo que va en contra de las normas del programa. El momento de tensión fue tal que los chicos no sabían ni cómo reaccionar. La presentadora impidió como pudo que Zoe y Josué hablasen. Hasta que alguien tuvo que llevársela del lugar en contra de su voluntad.

Este momento de tensión puso todavía más nervioso a Alejandro que se sintió muy identificado con la de Barcelona y finalmente estallaba totalmente desesperado y pidiendo a Sandra Barneda que le dejase ver a Tania. Ante la negativa, abandonó de forma abrupta la hoguera protagonizando así uno de los momentos más duros vividos en 'La isla de las tentaciones'.

No fue una noche fácil para ninguno de los participantes ni tampoco para Sandra Barneda. La presentadora lidió como pudo ante las situaciones que se le presentaron con Zoe y Alejandro llegando a confesar incluso que los momentos la sobrepasaron y tuvo que parar la grabación. Algo que nunca le había ocurrido.

"No soy una persona que suela expresar mis sentimientos cuando estoy trabajando y me dio un ataque de llorera. No podía parar de llorar por lo que vivimos en ese momento", aseguró Barneda,