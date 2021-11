El tercer programa de 'La isla de las tentaciones' arrancó con la primera hoguera de los chicos. Todos menos Nico pudieron ver como están actuando sus parejas en 'Villa Paraíso' y aunque para ninguno fue un buen trago, Álvaro fue el que más tocado salió tras ver la conexión de su novia con el tentador canario, Suso. Pero el disgusto le duro bien poco. Su vuelta a la casa culmino con una fiesta en la que el valenciano quiso dar rienda suelta a la tensión sexual que tiene con Sabela, la tentadora gallega que le ha vuelto loco. Lo que empezó con un baile de lo más sensual, terminó con lametones en el cuello que desataron la locura en 'Villa Playa'.

"Como sigamos con lo de los besos en el cuello, se me va a ir la cabeza", comentaba el valenciano, a solas con Sabela, quien le animaba a controlarse. "¿En serio me tengo que controlar? ¿Me lo dices tú? Porque yo puedo controlarme", afirmaba Alex. "¿Pero tú quieres controlarte? Porque yo necesito una tentación aquí", insistía para terminar diciéndole que necesitaba ver algo de ella para dar el paso. "Despiértame algo, que yo ya te he despertado bastante a ti, creo yo". Ante las palabras del valenciano, Sabela se lanzó a lamerle el cuello que terminó con un beso apasionado entre ambos. Lo que provocó que se convirtieran en los protagonistas de la primera infidelidad del programa provocando que las alarmas sonaran en la casa de las chicas.

"Sabela es una chavala que me da mil vueltas, me pone nervioso de los pies a la cabeza. Y lo necesitaba, porque la atracción física y sexual que había entre los dos se tenía que desatar ya", reconocía Álvaro. "No he venido a perder el tiempo con nadie y si te lo doy a ti, es porque realmente me apetece". Con estas palabras, el valenciano trataba de convencer a Sabela de que no había actuado por despecho, a lo que ella quiso apuntar que "yo también pienso que tienes novia". "Me suda la polla mi novia" le soltaba sin cortarse ni un pelo. El valenciano le aseguró que "no estoy sintiendo que mi novia me pueda hacer daño y yo pueda estar haciendo esto por despecho". "Lo hago porque me importas y me llamas tú, además de que me haces sentir unas cosas que nadie más aquí me hace sentir", quiso subrayar el novio de Rosario, tras lo cual explicó incluso estar "sintiendo lo mismo que cuando empecé con ella. Eso significa algo".

La infidelidad no solo se quedo en un beso. Parece que entre ellos ha empezado a surgir algo y dan rienda suelta a sus sentimientos. Álvaro y Sabela han seguido protagonizando tórridos momentos en el jacuzzi ante la mirada atónita de sus compañeros.

La forma en la que se vacía el jacuzzi de gente 👀😂



🔵 #LaIslaDeLasTentaciones3 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/OvoXy4m6E3 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) 24 de noviembre de 2021

Rosario también está aprovechando el tiempo en 'Villa Paraíso'. La novio de Alex entró en 'La isla de las tentaciones' muy segura de sí misma de que nadie podría interponerse entre ellos pero a medida que ha ido pasando los días, Suso le han roto todos los esquemas. Se siente muy cómoda con él y ha descubierto que entre ellos hay una conexión. La valenciana está cada vez más cerca de su tentación. Todavía no ha caído pero es cuestión de tiempo que tras ver a su novio, termine de dejarse soltarse.