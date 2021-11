Los avances exclusivos que cada lunes emite 'El Debate de las Tentaciones' nos dejan siempre sin palabras y la noche de ayer no ha sido menos. Sandra Barneda ya había anunciado que está edición no iba a dejar a nadie indiferente. Si la huida de Melyssa en 'La isla de las Tentaciones 2' fue un autentico momentazo, el que han protagonizado las chicas de 'Villa Paraíso' no tiene desperdicio.

Todo empezaba tras el fin de la fiesta en la casa de las chicas. Cuando se iban a dormir, Gala escucha música a lo lejos y se le enciende la luz: tiene que ser la villa de los chicos. "Estás escuchando la música, ¿verdad? Solo me falta irme allí" le dice a Sandra. La alarma había sonado dos veces esa noche. Uno de sus novios había cruzado los límites lo que despertó una enorme tensión entre las chica. Comenzó así un debate entre ellas para orquestar un plan que les llevase hasta la casa de sus novios. La posibilidad de que el alojamiento de sus parejas estuviera más cerca de lo que creían puso muy nerviosa a las chicas. Nerviosismo que se incrementó cuando escucharon un grito en el que mencionaban el nombre de Darío, el novio de Sandra.

"Son ellos, tía. Está ahí", señalaba Tania. Esto provocó que Zoe, presa del pánico, no se lo pensara dos veces y echara a correr fuera de la Villa, seguida por sus compañeras para descubrir finalmente que, la identidad de las personas de la Villa contigua no era la de sus parejas. "No tiene sentido que una casa esté al lado de la otra, que suenen las alarmas y no se oigan entre ellas". "Parecemos tontas", soltaba Rosario con frustración. "Acaban de sonar dos alarmas y estamos aquí rogando para verlos" añadía Tania. Unas palabras que no redujeron el deseo de Zoe de ver a su novio: "solamente hay que recorrer la playa, no tiene que estar muy lejos."

Una vez que descubrieron la verdad y pusieron fin a su plan fallido, Rosario, enfadada consigo misma, apuntó: "no voy estar más mal. Si ha sido él, que lo disfrute". "No son ellos, no os rayéis. Y si lo fueran, que les den por culo, porque se lo están pasando genial y nosotras mientras, deprimidas."

Los ánimos no se calmaron en 'Villa Paraíso'. Las chicas continuaron discutiendo en medio de su nerviosismo. "Tampoco alarmes más de la cuenta, porque tenemos suficiente" le dijo Rosario a Zoe. Unas palabras que despertaron la rabia de la barcelonesa. "Si a ti te importa una mierda tu novio, no es mi culpa." "Perdona, mi novio no me importa una mierda. No des por hecho cosas que no son", contestó la valenciana, recibiendo de inmediato las disculpas de la barcelonesa, puesto que "estamos nerviosas y dudamos".