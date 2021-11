Su sepulcral silencio sobre su separación se perpetúa. Hace casi un mes que la revista 'Lecturas' publicó la exclusiva de la separación de Olga Moreno y Antonio David Flores y, mientras el ex Guardia Civil tardó 10 días en salir al paso y confirmar la noticia, la empresaria sevillana optó por mantener la callada por respuesta.

Pero para lo que sí se ha pronunciado Olga Moreno es para confirmar su asistencia a la concentración que realizará la conocida 'Marea azul' este sábado a las 13:00 en Málaga. Una manifestación que ha sido promovida por su hermana y por su ex, y a la que Olga muestra su incondicional apoyo.

La empresaria se ha dejado ver acompañada de varios youtubers y manifestantes, pertenecientes a la conocida marea que siempre rema a favor de la familia Flores/Moreno. Olga no ha dudado en posar y fotografiarse con ellos demostrando que, a pesar del cisma que vive su familia, se siente muy agradecida a labor que desarrolla marea a favor de la misma, por lo que el apoyo es mutuo y recíproco.

Llos detractores de Rocío Carrasco han convocado una concentración en Málaga para pedir justicia para la familia Flores Moreno. Quienes defienden y secundan la causa explican que los afectados son víctimas de un acoso continuado por parte de ciertos medios de comunicación. Tanto es así que, incluso, han remitido escritos al Defensor del Pueblo exigiendo su pronta actuación.

Antonio David ha querido agradecer todo el cariño recibido y lo ha hecho a través de su canal de Youtube. Hace apenas un mes, el ex colaborador creaba su propio altavoz mediático para defenderse de las críticas y dar su versión ante el estreno de la segunda parte del documental de Rocío Carrasco, "En el nombre de Rocío". En este vídeo ha anunciado a sus seguidores su presencia en la concentración y ha pedido civismo y buen comportamiento durante el día de la manifestación, además de seguir la normativa sanitaria provocada por el coronavirus: "Eso sí no vamos a entrar en provocaciones de gente que igual no quieren que esta concentración que salga bien."