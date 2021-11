En el clan Jurado la leña arde casi tanto más que en el de los Pantoja. Los últimos acontecimientos han llevado, de nuevo, a Rocío Carrasco a los juzgados. En esta ocasión por una demanda interpuesta por su hermana, Gloria Camila, con el fin de evitar que los manuscritos de Rocío Jurado vean la luz, como parecía que iba a suceder con la emisión del segundo documental de la hereda universal de la cantante, 'En el nombre de Rocío'.

Mientras Rocío Carrasco se personaba el pasado viernes en los juzgados para presentar la documentación requerida en la vista, Ortega Cano era el gran ausente. La hija de Rocío Jurado no dudo en poner el acento sobre esta ausencia y recalcar que lo había echado de menos. No así a su hermana Gloria Camila, que tampoco estuvo y a quién Rocío exime de toda responsabilidad en este asunto, a pesar de ser oficialmente la demandante. "Mi hermana la pobre es la que menos pinta en esto", aseguró Rocío al finalizar la vista.

Pero ¿dónde estaba Ortega Cano mientras en el juzgado de dirimía esta causa? Nosotros te descubrimos sus planes. El maestro prefiere dejar los asuntos legales en manos de su abogado, Enrique Trebolle, y mantenerse al margen para poder dedicar su tiempo a su familia. Sin Gloria Camila en esta ocasión, pero junto a su mujer, Ana María Aldón, su hijo pequeño, José María, y Marina pudimos verlo disfrutar de un divertido almuerzo en el que las risas y una distendida conversación fueron las protagonistas. El viudo de Rocío Carrasco ha preferido refugiarse en su familia y ha optado por el silencio respecto a los que sucede con los manuscritos de Rocío Jurado en los juzgados.

Rocío Carrasco pasó este viernes de nuevo por juzgado tras la última denuncia de Gloria Camila. El objetivo del proceso era evitar que se vulnerara la intimidad de Rocío Jurado en la la docuserie de Telecinco en la que habla de su familia. A su salida del recinto, la hija de la artista confesó que nunca había buscado enseñar una de las pruebas que se vio obligada a aportar como consecuencia de la denuncia.

Gloria intentó evitar que se hicieran públicos los escritos íntimos de 'la más grande', a pesar de que esa no era la intención de su hermana: "Rocío en ningún momento ha pensado en sacar esos documentos, ella simplemente habló de ellos cuando se le preguntó en 'Sálvame'.

Tras poner fin a sus declaraciones ante el juez, la protagonista de 'Rocío: contar la verdad para seguir viva' detalló qué era lo que había explicado: "Ha ido bien… Me he visto obligada a aportar un documento el único que no hubiera tenido que aportar en mi vida y tengo que deciros que había mucha insistencia en que se aportaran documentos pero ahora en la vista hay mucha insistencia en que los documentos que se han aportado, se quiten del procedimiento".