Ahora mismo Rocío Flores se encuentra en el ojo del huracán mediático por el reciente divorcio de Antonio David Flores y Olga Moreno. La hija de Rocío Carrasco no está pasando por su mejor momento familiar. La ex concursante de 'Supervivientes' ha confesado que lo está "pasando mal" y aunque ha decidido no hacer declaraciones al respecto, se ha mostrado contundente con su posición. "Lo único que sé es que ante todo somos una familia. Independientemente de lo que pase con un matrimonio, somos una familia y lo vamos a seguir siendo", sentenciaba.

Su constante presencia en televisión provoca que sean muchos los que se suman a opinar sobre ella y su entorno. La última ha sido Yiya, su compañera y gran enemiga durante su paso por 'Supervivientes'. que este pasado lunes ha visitado el plató de 'Sálvame'. Con evidente rencor contra la que consideraba la favorita del concurso, Yiya recordó los enfrentamientos que mantuvo con la joven, que se alzó ganadora de la edición. Momento que Jorge Javier aprovechó para confesar su verdadera opinión sobre la hija del ex guardia civil. “Yo me la creí”, aseguraba.

"Yo me siento timado porque con 50 años me la ha colado", ha dicho. "Decir esto no me deja en un gran lugar porque le saco treinta años pero...”. “En la tele no hay nada mejor que llorar, pero como la estamos viendo, el lloro también… compadecernos, pues tampoco”, aseguraba en 'Sálvame'. Además, ha comentado que ella tiene la capacidad de "adaptarse a todo lo que de ella se espera", asegurando por tanto que nunca ha mostrado sentimientos reales.

¿Reconciliación entre Antonio David Flores y Olga Moreno?

El programa de Ana Rosa ha desvelado que "Antonio David y Olga ponen el freno a su separación por motivos posiblemente económicos". Sandra Aladro asegura que "hay hechos y confirmaciones más allá de las teorías. La colaboradora enumera los hechos que han ido avanzando la situación de la pareja, como la exclusiva de 'Lecturas', la confirmación en directo de Antonio David, y las confirmaciones de Rocío Flores en el programa. La periodista señala que "Antonio David sigue en esa casa en Málaga con Olga, pero no hacen vida de matrimonio". Aclara que "hacen planes separados". Además concluye: "Olga a priori no tiene ninguna intención de dar una entrevista a corto plazo".