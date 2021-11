La polémica entre Antonio David Flores y Rocío Carrasco sigue trayendo cola. El documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' supuso un antes y un después en la vida del ex guardia civil. Las confesiones de la hija de la Jurado no le dejaron en muy buen lugar y Telecinco decidió prescindir de su presencia en televisión. Antonio David se quedaba solo con el apoyo de su familia y de su sequito de fans, conocidos como 'la marea azul' que le defienden a capa y espada. Tanto es así, que ante la vorágine que está viviendo el ex colaborador con todo lo relacionado con su separación de Olga Moreno, los rumores de infidelidad y la lucha por sus hijos, el movimiento ha querido mostrarle su apoyo más allá de las redes sociales. Para sus seguidores, tanto él como su familia han sido 'víctimas colaterales' de los testimonios de Rociíto, por lo que piden justicia para ellos.

El próximo sábado, los detractores de Rocío Carrasco han convocado una concentración en Málaga para pedir justicia para la familia Flores Moreno. Quienes defienden y secundan la causa explican que los afectados son víctimas de un acoso continuado por parte de ciertos medios de comunicación. Tanto es así que, incluso, han remitido escritos al Defensor del Pueblo exigiendo su pronta actuación. La concentración, que según los portavoces del movimiento se realizará durante el mediodía, tendrá lugar en la zona comunicada ante la Subdelegación del Gobierno de Málaga.

Antonio David ha querido agradecer todo el cariño recibido y lo ha hecho a través de su canal de Youtube. Hace apenas un mes, el ex colaborador creaba su propio altavoz mediático para defenderse de las críticas y dar su versión ante el estreno de la segunda parte del documental de Rocío Carrasco, "En el nombre de Rocío". En este vídeo ha anunciado a sus seguidores su presencia en la concentración y ha pedido civismo y buen comportamiento durante el día de la manifestación, además de seguir la normativa sanitaria provocada por el coronavirus: "Eso sí no vamos a entrar en provocaciones de gente que igual no quieren que esta concentración que salga bien."

"Imaginaos como hemos llegado a crecer y el gran movimiento en el que nos hemos convertido. Ahora el movimiento da un paso al frente y sale a la calle. La causa de ello es que la gente ya está cansada. Ya está cansada de tanta mentira, de tanto atropello, de tanta injusticia. De ahí a que ya no solamente en redes sociales se haga mención a todo ello, sino que también se concentre en la calle", cuenta. "Esto ha provocado que la gente se rebele. De ahí el hashtag. Esa concentración se va a hacer desde el respeto. Respeto al cual siempre estáis haciendo gala en redes sociales. Desde el respeto vamos a poner de manifiesto todas esas injusticias y todas las que cosas que no estemos de acuerdo. Pero en esta ocasión en la calle." anunciaba feliz a los más de 70.000 suscriptores que tiene el canal.

Hay cierta preocupación por como se puedan desarrollar los hechos porque se espera que los defensores de Rocío Carrasco acudan al acto para tratar de boicotearlo, lo que podría convertir la concentración en una auténtica batalla campal.