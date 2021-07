La noche del jueves 29 de julio cayeron las últimas máscaras en Mask Singer 2 y se descubrió quién es el ganador y quiénes fueron los finalistas de la segunda edición del concurso. El desenlace estuvo cargado de polémica.

El programa presentado por Arturo Valls se despide con la audiencia dividida y unos datos muy inferiores a los que arrojó en su primera edición: mientras el año pasado su primera emisión alcanzó un 24% del share y tuvo una audiencia media del 23%, Mask Singer 2 se despidió con un 10% de cota de pantalla y no superó el 17% en ninguno de sus duelos.

La estrategia de Telecinco tuvo mucho que ver, los últimos dos meses la cadena cambió varias veces su parrilla para competir con Antena 3, su primer movimiento de ficha fue la noche del 24 de mayo, cuando decidió emitir durante la noche del lunes Supervivientes para frenar el impacto de Mask Singer, desde ese día los cambios fueron habituales hasta el final del reality de aventuras.

Quién es el ganador y quiénes los finalistas de Mask Singer

El programa presentado por Arturo Vals descubrió las últimas máscaras, que enfrentaron a Monstruita, Plátano, Huevo y Erizo.

Las apuestas de los investigadores sobre el ganador fueron: Antonio Carmona, Manuel Carrasco, El Cordobés y Fran Rivera; ninguno acertó.

Erizo ganó la última edición del concurso y la sorpresa fue mayúscula cuando se mostró Joaquín Cortés.

Detrás de las de Monstruita estaba Anne Igartiburu, María Pombo era Huevo y Willy Bárcenas se escondía en Plátano.

Mask Singer 2 desveló la identidad de muchos rostros conocidos del panorama nacional e internacional como Menina (La Toya Jackson), Gatita (Isabel Preysler), Mariposa (Esperanza Aguirre), Ángel (Paloma San Basilio), Cactus (Eva Hache), Rana (Josep Pedrerol), Medusa (Mel B), Flamenco (Mar Flores), Perro (José Manuel Calderón), Dragona (María Zurita) y Cocodrilo (Bertín Osborne), también contó con invitados de la talla de Pingüino (Pepe Reina) y Paella (Ainhoa Arteta).

La audiencia de Mask Singer, dividida

El descubrimiento del bailaor provocó mucha controversia en redes sociales, la audiencia se debatía entre la admiración y la indiferencia, fruto de la brecha generacional que divide a los espectadores: gran parte de ellos no sabían quién es Joaquín Cortes y quienes lo conocen se escandalizaron.

"La 1.30 para que erizo sea Joaquin Cortés", lamentaba @Angeliyo94; @Carlaalu96 apuntaba: "Yo viendo que Erizo es Joaquín Cortés sin tener ni idea de quién es".

Comentarios en ese tono hubo muchos, pero otros usuarios de redes sociales se mostraron indignados, como @Mariabrioneees: "ME NIEGO ROTUNDAMENTE A QUE EL GANADOR SEA JOAQUÍN CORTÉS, QUE NOS ECHEN EL PROGRAMA DE VERDAD Y NO ESTA PUTA BROMA. REPITO, NO NOS TOMÉIS EL PELO".

Los seguidores del bailaor se pronunciaron al respecto con incredulidad: "No puedo con la incultura absoluta que hay en la juventud de este país... todos sabíais quién era María Pombo que no ha hecho nada interante en su p. vida pero no conocéis a Joaquín Cortes. Vaya tela", incidía @Sandritahija; @Evabur92 apuntaba: "Vamos a ver, que Joaquín Cortes ha sido uno de los bailarines más conocidos del mundo. Que la UNESCO nombró su legado artístico Patrimonio Universal".