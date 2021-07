Las preguntas incisivas, la ironía, el descaro y la picardía se han convertido en el sello de identidad de Jorge Javier Vázquez, el rostro más icónico de Telecinco en la actualidad. En esta ocasión su salida de tono se produjo en Viernes Deluxe durante una entrevista con Carmen Borrego en la que imitó al presentador más popular entre los "millenials".

La imitaci贸n de Jorge Javier, en contexto

La hija de María Teresa Campos volvió a sentarse en el plató de Sálvame para aclarar las polémicas y "guerras" que le han enfrentado con los colaboradores del programa. La colaboradora de Viva la vida se mostró incisiva y a la defensiva y no dudó en enfrentarse a Alonso Caparrós.

Carmen Borrego aclaró el motivo por el que no regresó a Sálvame para hacerse cargo de la sección de 'La defensora de la audiencia'. “Se ofrece esto públicamente y yo le digo a mi representante que me interesa escuchar esta propuesta de trabajo. Yo en vez de decir a mi productora 'oye voy a hablar con Sálvame lo hago al revés y es en lo que me equivoco”, empezó diciendo. Finalmente, no tuvo reparos en confesar que no aceptó el trabajo por "cobarde".

Jorge Javier: 驴Cu谩nto dinero tienes en el banco?

Una de las acusaciones que le han hecho en los últimos tiempos a Carmen Borrego es que es capaz de "vender" a su familia o a sus amigas como Rocío Carrasco por dinero.

A raíz de eso, Jorge Javier quiso preguntarle a la hija de María Teresa Campos cuánto dinero tenía en el banco en un guiño evidente a su competidor televisivo David Broncano, conductor de La Resistencia y entrevistador revelación en el panorama televisivo.

¿Cuánto dinero tienes en el banco?, le preguntó de forma muy directa el presentador, haciendo alusión desde Telecinco al presentador de la competencia.

"Esa pregunta le encanta a Broncano. Pues no tengo mucho, no te voy a mentir. Yo vivo muy al día", se sinceraba Borrego, quien ha revelado la cifra aproximada con la que cuenta en el banco, dejando sorprendidos a los colaboradores: "Tengo menos de 10.000 euros en el banco", confesaba. Y aseguraba con naturalidad que tiene lo suficiente "para vivir, comer y pagar su casa", mientras ha pasado momentos más apurados de dinero.