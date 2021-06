El arrebato de energía y felicidad que Torito mostró en 'Viva la vida' la semana pasada ha tenido más consecuencias de las esperadas. Durante la emisión del programa, el colaborador cogió en volandas a Carmen Borrego para zarandearla, algo que hizo que posteriormente se quejara de un dolor en el abdomen que ha derivado en un esguince de costilla. Esta situación la ha confesado la propia Carmen este sábado, cuando el programa ha conectado con ella en directo.

En dicha conexión, Emma García ha querido saber cómo se encontraba la colaboradora: "No he querido decir nada a nadie, que luego dicen que voy de víctima. He tenido un pequeño problemita, un esguince en una costilla flotante que se me ha hundido un poquito", ha narrado la hermana de Terelu Campos.

Sin embargo, también ha querido tranquilizar a sus compañeros: "He pasado unos días fastidiada pero estoy bien". También ha querido dejar claro el mensaje que mandó a Torito "para decirle que no se sintiera responsable, que fue una cosa natural y divertida y tuve la mala suerte que me pasó esto. No tengo nada en contra de Quique".