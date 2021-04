Minutos antes de las once de la noche de este miércoles, el representante de España en Eurovisión, Blas Cantó, daba paso con su voz a Rocío Carrasco, interpretando "Como las alas al viento", uno de los temas de su madre Rocío Jurado. La hija de la más grande entraba, entre lágrimas, al plató de Telecinco, donde Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera la esperaban para hacerle la entrevista más esperada de los últimos tiempos en televisión. La hija de Rociítio y Antonio David Flores fue uno de los primeros temas que se trataron en el directo: "¿Qué pasó aquel 12 de julio de 2012 con Rocío?", le preguntaron a la entrevistada, haciendo alusión al último día en que madre e hija se vieron, hace casi 9 años.

"Mi hija dejó de pegarme cuando perdí la conciencia en el suelo"

"Rocío me agrede y yo acabo en un hospital. Rocío llega a ser verdugo, porque antes ha sido víctima y ha sido víctima más de lo que he sido yo", aclara Rocío Carrasco, que pide, "que no la ataquen a ella, que ella no tiene la culpa; la culpa la tiene otra persona: su padre", sentencia.

La hija de la Jurado explicó que "ni la denuncié, ni yo denunciaría nunca a mi hija, porque es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida", y entiende que ese fatídico día, "a mí el que me estaba pegando una paliza era su padre y no ella".

Durante la dura entrevista sobre los detalles de aquella agresión, la hija de Rocío Jurado explicó que "mi hija dejó de pegarme cuando perdí la conciencia en el suelo".