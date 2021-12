¿Qué hacer en las comarcas?

Audiciones navideñas en Silleda

La Escola de Música de Silleda (Emusi), celebró este domingo su Audición de Nadal. En la sesión participaron los estudiantes de Música e Movemento; Música Tradicional; Coro de Nenos y los integrantes de la sección infantil y juvenil de la Banda. La formación que dirige Rafael Agulló, por otra parte, ya tiene a la venta las entradas para el concierto de Navidad, que será este domingo, día 26, en el pabellón 1 del recinto ferial de la Semana Verde. El concierto de este año se centra en la magia y contará con el Mago Teto.

Papanoelada motera en Vila de Cruces

Igual que días atrás en Lalín, Cruces tuvo este domingo su Papanoelada motera. Participaron 25 personas, llegadas desde distintos puntos de la comarca dezana y que entregaron, por lo menos, un kilo de alimentos no perecederos. La iniciativa recaudó más de 50 kilos de alimentos, que por el momento están depositados en el consistorio pero que la organización quiere entregar a una asociación de la comarca. La comitiva hizo un recorrido en moto desde el casco urbano hasta Gres y Merza, con regreso al punto de partida.

Nueva tienda de maquinaria en Lalín

Los dezanos ya disponen de un nuevo local en Lalín en el que poder comprar o reparar maquinaria de jardín. La tienda se llama Cosmaq, está regentada por Óscar Doporto y atiende a sus clientes en el número 51 de la rúa Corredoira, a la salida del casco urbano. Allí podremos encontrar maquinaria de jardín, como decíamos, pero también de huerta, centrada en el sector vinícola o también para cuestiones forestales. Cosmaq dispone además de accesorios y de todo lo necesario para cualquier arreglo.

Alexis Viéitez gana el primer torneo de simuladores

Cerca de 200 jugadores participaron en la primera edición del Torneo de Simuladores organizado por la Escudería Estradense a lo largo del fin de semana. El ganador fue Alexis Viéitez tras una apretada lucha con Cristian Viqueira y Álex Otero, segundo y tercero respectivamente. Ya se ha anunciado una nueva edición en 2022.

Rodrigo Ramos versiona un tema del nobel Bob Dylan

El cantante y compositor silledense Rodrigo Ramos lanza un nuevo vídeo acústico en el que adapta al gallego el tema If not for you (Se non fose por ti), de Bob Dylan. Ramos comparte protagonismo en esta pieza audiovisual con Javi Maneiro, integrante de Heredeiros da Crus o de Jabon Blue. El vídeo fue grabado en el mirador de Pedra da Ra, en Ribeira.

Actividades

Audiciones en A Estrada

El Conservatorio Profesional de A Estrada celebra sus audiciones en la iglesia parroquial de la localidad. En ellas intervendrán el Coro Grao Profesional y la Orquesta Xuvenil de Corda.

Hoy a las 20.00 horas.

Teatro en el IES Losada Diéguez

La aula de teatro del IES Losada Diéguez de A Estrada interpreta hoy en el salón de actos del centro seis piezas originales de los alumnos, con la Navidad como motivo temático. Para evitar aglomeraciones, se realizarán tres funciones de media hora cada una, a las que sólo podrán acceder alumnado y personal del centro.

Hoy a las 16.00 horas.

Apalpador en Dozón y Agolada

La figura tradicional de la Navidad gallega, el Apalpador, hace hoy una parada en tierras dezanas. En sus visitas a los niños y niñas de Dozón (17.00 horas) y Agolada (19.00) estará acompañado por dos títeres, y a cada municipio les entregará un árbol autóctono para que sea plantado en un monte o en un espacio público.

Hoy, desde las 17.00 horas.

Batucada doble en Rodeiro

Rodeiro retoma hoy su programación navideña con dos sesiones de batucada a cargo del grupo Odaiko. Será por la mañana en el CPI, para la comunidad educativa, y por la tarde, en el centro cultural.

Hoy, a las 12.00 y a las 20.00 horas.

Inscripciones en “Son no berce”

Silleda recuerda que este jueves, día 23, remata el plazo para asistir a Son no berce, un concierto sensorial para bebés de hasta tres años. La sesión será este lunes, en el centro cultural Vista Alegre, de A Bandeira. Hay que anotarse en los números de teléfono 986 58 00 00 ó 986 58 55 50.

Lunes, día 27, a las 18.00 horas.

Cine con ‘Encanto’ en Silleda

La ANPA Raparig@s, del CEIP de Silleda, organiza mañana la proyección del film Encanto, de Disney. Será en la Casa de Cultura de Silleda.

Miércoles, día 22, a las 17.30 horas.