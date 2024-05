El PP insta al tripartito a pedir ayudas de la Xunta para socorrismo en vez de privatizarlo

El PP de Cangas rechaza las “excusas” del Gobierno tripartito sobre la incapacidad del Concello de crecer en banderas azules debido a la falta de recursos para atenderlas, y le aclara que hay ayudas de la Xunta para el servicio de socorrismo, aunque cree que el Ejecutivo cangués apuesta por la privatización a pesar de que pregone lo contrario.

Las subvenciones autonómicas para socorrismo, aclaran los populares, se tramitarán este año desde la Consellería de Presidencia, “cunha ampliación do recurso para poder garantizar a seguridade en praias” a través de una nueva orden de ayudas “que sustitúe e amplía os supostos de financiación” de la convocatoria que hasta ahora asumía el departamento de Emprego. “Será unha subvención en réxime de concorrencia competitiva para a prestación do servizo de vixilancia, rescate e salvamento en espazos acuáticos, e subvencionará os custes salariais aos Concellos dende o día 1 de xuño ata o 30 de setembro”, recalcan.

En consecuencia, el PP cree que si el motivo es que no existe partida “porque non aprobamos os orzamentos (que no nos enviaron ni conocemos), pode empezar o Goberno de Cangas a traballar en tempo e forma, non vaia a ser que, coma sempre, non pida a axuda ou a pida tarde, mal e arrastro”. Pero insiste en que “o Goberno ten no seu ADN a privatización”, pues la opción que baraja es sacar a licitación el servicio, descartando la contratación directa de personal, como se hacía hasta que los actuales gobernantes llegaron al Concello.

Como ejemplo de esta “política de privatización” aluden a la línea 3 del Plan +Provincia, que está orientada a la reinserción laboral y que el Gobierno cangués “decidiu adicar integramente a contratación de empresas privadas”, con la excepción de dos personas para cumplir las mínimas exigencias legales. Frente a la política de municipalización y fomento del empleo que pregonan, actúan con “máis privatización e menos recursos propios”.

