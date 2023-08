La Festa do Polbo ya no será en agosto y Bueu busca nueva fecha y formato

Cambios importantes y de calado para la Festa do Polbo de Bueu. Esta popular cita gastronómica habitualmente se celebra a mediados del mes de agosto, a continuación del Festival SonRías Baixas. Pero este año no será así. De momento no hay fecha alternativa y lo único seguro es que no será en agosto, tal como avanzó ayer la Concellería de Promoción Económica e Turismo.

La decisión fue adoptada conjuntamente por el Concello y la Cofradía, que son las instituciones que se encargan de la organización. Las dos partes entienden que ha llegado el momento de buscar un nuevo formato y fecha para esta fiesta. “Entendemos que era necesario valorar su impacto y buscar un nuevo formato, que pase por su desestacionalización”, explica la concejala Silvia Carballo. Con este cambio se pretende conseguir una mayor implicación por parte de la hostelería local, lo que redundaría en más variedad de especialidades, e incluso adaptarse a la época de mayor calidad del cefalópodo. La campaña de extracción comienza en julio y desde el sector del mar explican que los meses de verano suelen ser los más flojos, con un pulpo con menor peso y más “flaco”. Las mejores capturas comienzan a partir del otoño-invierno. Concello y Cofradía esperan perfilar esos cambios a lo largo de este mismo mes de agosto. Unos cambios que en ningún caso alterarán el ADN de la Festa do Polbo de Bueu: el producto que se servirá ser pulpo capturado por la flota artesanal de la localidad y la puesta en valor de uno de los principales recursos del municipio. “La fiesta seguirá pivotando alrededor de una programación para degustar el pulpo en todas sus variantes, dirigida a los vecinos de Bueu y a los visitantes”, subrayan el alcalde, Félix Juncal, y la concejala Silvia Carballo. La Festa do Polbo regresa tras el parón de la pandemia para ensalzar a la estrella del mar de Bueu La Festa do Polbo alcanzó en 2022 su vigesimoprimera edición después del parón que supuso la pandemia del coronavirus. En 2020 se tuvo que suspender debido a las restricciones y limitaciones y en el año 2021 se optó por organizar unas jornadas de exaltación, sin la habitual fiesta gastronómica. A lo largo de estas dos décadas la Festa do Polbo de Bueu se celebró en diferentes fechas y ubicaciones, como la explanada de la lonja, el recinto de A Estacada o el aparcamiento de As Lagoas. La elección del mes de agosto para su celebración tiene como punto a favor la mayor presencia de visitantes, con lo que se consigue el objetivo de divulgar el producto. Pero para la hostelería local es una época crítica precisamente porque es el momento del año con más trabajo y en los últimos años solo acudían tres establecimientos.