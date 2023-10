La concejala de Promoción Económica y Turismo de Bueu, Silvia Carballo (BNG), mantuvo ayer una reunión con la hostelería de la villa para presentar la propuesta de las nuevas Xornadas de Exaltación do Polbo, que sustituyen a la tradicional fiesta gastronómica de la villa, y que se acordó celebrarlas en la segunda quincena del próximo mes de abril. Tal y como explicó la concejala, el evento pretende dar un pulso al sector antes de la temporada estival y después de la Semana Santa, promocionando el producto estrella de la localidad.

La Festa do Polbo se celebraba desde hacía una veintena de ediciones y demandaba un cambio de formato, según el Concello, que junto con la Cofradía de Pescadores San Martiño de Bueu, ya había anunciado la suspensión del certamen este año y se ponía a trabajar en una nueva propuesta para desestacionalizar el evento, pero siempre con el pulpo como protagonista. La no celebración de la fiesta no impedirá la degustación del pulpo. La idea es que durante 10 días, desde finales de abril cada local participante en la nueva iniciativa ofertará un plato en el que el pulpo de Bueu sea el protagonista. Que sea de villa será uno de los requisitos principales.

El Concello, mano a mano con la cofradía, subvencionará una parte del coste del cefalópodo, para que pueda mantener los precios populares para las personas consumidoras.

La iniciativa se irá madurando en los próximos meses y por eso desde el Concello se hace un llamamiento para que la hostelería local se una y se pueda contar con un número importante de locales adheridos.