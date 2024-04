La Festa do Polbo deja paso a las Xornadas de Exaltación, del 26 de abril al 5 de mayo

La Festa do Polbo de Bueu ya es pasado. Ahora llegan las Xornadas de Exaltación do Polbo, cuya primera edición se celebrará del 26 de abril al 5 de mayo. El menú aún está cocinándose y se desvelará al completo en los próximos días. De momento está confirmada la participación de al menos una quincena de establecimientos, que ofrecerán sus especialidades en las que el cefalópodo tendrá todo el protagonismo.

La organización la asumen la Concellería de Promoción Económica e Turismo, la Asociación da Hostalaría de Bueu y la Cofradía de Bueu y pese al cambio de formato el objetivo sigue siendo el mismo: promocionar el pulpo capturado por la flota artesanal de la localidad. Los establecimientos participantes comprarán el producto directamente a la cofradía y el Concello subvencionará el 15% del coste, con el objetivo de que los platos que se sirvan al público tengan un precio razonable. Esas especialidades se darán a conocer en la presentación oficial de las Xornadas de Exaltación do Polbo y se publicará una guía con las especialidades que ofrecerá cada local, un menú en el que a buen seguro no faltará el popular pulpo á feira.

La concejala de Promoción Económica, Silvia Carballo, reconoce que este nuevo modelo supone una apuesta arriesgada después de más de 20 años bajo un formato de fiesta degustación multitudinaria. “Pero era necesario un cambio porque el modelo estaba agotado”, explica la edil.

Carballo destaca la implicación de la hostelería local, con la que se fue perfilando la mejor fecha para celebrar estas jornadas. Al final se escogio un periodo entre el final de la Semana Santa y antes del inicio de la campaña estival, en el que además hubo que tener en cuenta la veda del pulpo, que comenzará precisamente a principios de mayo y que se prolongará durante dos meses.

El cambio de una fiesta degustación a unas jornadas de exaltación permite que las actividades se prolonguen durante más días, con lo que se quiere dar tiempo a la ciudadanía a que puedan probar el cefalópodo en el mayor número posible de establecimientos. La programación se completará con otras actividades y eventos, que se darán a conocer con la presentación de las I Xornadas de Exaltación do Polbo de Bueu. Desde la Concellería de Promoción Económica destacan la colaboración e implicación de la asociación local de hosteleros y de la Cofradía de Bueu, que brindó todo tipo de facilidades para dar continuidad a una cita que sirve para promocionar el recurso más importante de la flota del puerto de Bueu. Un agradecimiento que Silvia Carballo hace extensible a los comercializadores y establecimientos que a lo largo de los últimos años contribuyeron a mantener viva la Festa do Polbo en el recinto de A Estacada y en los jardines de As Lagoas.

