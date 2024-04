Detenidas 4 personas por delito contra la seguridad del tráfico, falsedad documental y desobediencia

Fin de semana de duro trabajo para la Policía Local de Cangas. En la madrugada de ayer sábado procedió al a detención de cuatro personas por presuntos delitos contra la seguridad del tráfico, falsedad documental y desobediencia grave. Todos tendrán que comparecer el martes ante el juez, día en que tienen lugar los juicios rápidos.

En las intervenciones realizadas la pasada madrugada arrojaron tasas de alcohol que triplicaban la permitida. Se trata de personas jóvenes, de entre 21, 24 y 28 años edad, dos varones y una mujer, ninguno de Cangas, sino de Vigo, Moaña y Bueu. Según señala la propia Policía Local, la afluencia a locales nocturnos de Cangas sigue en auge por parte de los jóvenes de la comarca e incluso de Vigo, como lo demuestran los datos de los controles policiales. En uno de los casos se ha detectado que un vehículo tenía la ITV caducada y sin embargo, contaba con la pegatina en vigor de ese año. Una cuarta personas, vecina de Cangas, de 42 años de edad, se negó a hacer el control y se dio a la fuga, dejando a su acompañante en el vehículo, para más tarde ser localizada en la avenida de Marín. El caso se investiga por delito contra la seguridad vial y desobediencia grave. También se registraron denuncias administrativas, sin llegar a delito, concretamente a tres personas que fueron denunciadas con 1.000 euros y seis puntos del carné de conducir.

En la semana pasada hubo hasta siete delitos contra la seguridad vial y varias alcoholemias positivas, detectadas en los controles para evitar el alcohol y drogas al volante (funciones propias de la Policía Local en el casco urbano), con el objetivo de reducir la siniestralidad vial. Desde la Policía Local se asegura que todo este trabajo es fruto del esfuerzo de una plantilla más que mermada por falta de efectivos, en la que para que haya un mínimo de dos agentes por turno de trabajo, la mayoría de la plantilla está reforzando algunos de los turnos de forma voluntaria en sus días libres, para cubrir bajas o vacaciones de algún compañero. Hay policías que tienen que ampliar su jornada para precisamente instruir diligencias para su remisión al juzgado. Señalan que la falta de personal es otro motivo por el que la Policía Local no podria asumir más competencia de la que ya le corresponde por ley. “Si se obliga a la Policía Local a atender el tráfico de vías que no son propias de su competencia supondría una carga de trabajo tal que, con una sola patrulla, atendiendo a los requerimientos de la zona rural, los servicios que surjan en el casco urbano se tardarían en atender o incluso sería imposible acudir, con la consiguiente detrimento de la calidad de los servicios que se prestan a todos los vecinos”.

Todo esto surge en vísperas de la reunión de la Junta Local de Seguridad, convocada por la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, para el miércoles. La Policía Local deja claro que su intervención en la zona rural seria un esfuerzo a mayores, que como se puede comprobar ahora mismo, ya hay agentes que acuden a trabajar en sus días libre para aguantar los turnos establecidos.

Sofocado el incendio de un coche aparcado en en Rodeira

Hubo alarma ayer en el estacionamiento de Rodeira. Un vehículo que estaba aparcado allí se incendió alrededor del mediodía, cuando mayor concentración de vehículos había, dada la buena jornada de playa. Fue un hombre que pasaba por el estacionamiento quién advirtió que el citado vehículo estaba ardiendo en su interior. Corrió hasta la casa de comidas Eladio y pidió un extintor, que utilizó para sofocar el fuego. Cuando llegaron los equipos de emergencias terminaron de apagar el incendio y pasaron una cámara térmica para ver si había más puntos calientes en el vehículo que hicieran que el fuego rebrotase. Después llegó el propietario del coche y una grúa lo retiró del aparcamiento de Rodeira. Hasta el punto se trasladaron Policía Local, Grupo Municipal de Emergencias, Guardia Civil de Cangas y Bomberos. La presencia de efectivos fue tan espectacular por dónde se produjo en incendio, en el aparcamiento de Rodeira, donde se apiñan los coches, en un día caluroso como el de ayer, y no se quería correr peligro del que el incendio pasara a otros vehículos allí aparcados. Por suerte, todo se solucionó de forma satisfactoria y solo hubo daños materiales en el coche incendiado. El Grupo de Emergencia de Cangas también procedió a balizar un columpio en al parque infantil de Cangas.

Temor a que no haya convenio Cangas-Subdelegación del Gobierno

Los policías locales de Cangas enviaron a su Jefatura Policial un dossier con foto e informe técnico, donde claramente se puede comprobar que los accesos a las playas no están en vías urbanas, competencia única de este cuerpo, a excepción de la playa de Rodeira y de Aldán, tal y como se refleja en las fotografías. La Policía Local se pregunta por qué la subdelegada del Gobierno anterior, Maica Larriba, dejó sobre la mesa el convenio entre su departamento y el Concello de Cangas en el año 2021, que aún estaría en vigor, y no fue ratificado por la Junta Local de Seguridad. Exponen numerosas dudas sobre si el nuevo subdelegado del Gobierno, Abel Losada, firmará el miércoles el convenio en el transcurso de la Junta Local de Seguridad. Hay ciertas sospechas por parte de la Policía Local de Cangas de que no se va a ratificar el convenio para intervenir en la zona rural y que todo quede entre un simple acuerdo entre Policía Local y Guardia Civil. Hay que recordar que la Abogacía del Estado siempre puso problemas a este tipo de convenios, y más de una vez se retrasó su firma por esta circunstancia. Algo que se esta repitiendo ahora mismo.

