Bueu celebra de nuevo el “mellor polbo” del mundo, que alimenta “estómagos e corazóns”

La Festa do Polbo de Bueu ya está de vuelta después de dos años de ausencia por culpa de la pandemia. La cita gastronómica se inauguró ayer oficialmente en la carpa instalada en el aparcamiento de As Lagoas y se notaba que había ganas y hambre de pulpo. O de “polbo”, como se apresuran a precisar desde Bueu para defender su denominación en gallego. Una fiesta que en el municipio de O Morrazo tiene especial sentido porque el cefalópodo es uno de los pilares de la economía local a través de la flota artesanal de la Cofradía de Bueu, que junto a Ribeira, constituye el principal referente en Galicia.

Un pulpo “que é o mellor polbo do mundo”, como reivindicó el patrón mayor bueués, José Manuel Rosas, y una fiesta que después de ese parón forzoso de dos años “non alimenta só estómagos, senón tamén corazóns”, en palabras del periodista Fran Cañotas, que fue el encargado de leer el pregón inaugural.

Ese discurso estuvo lleno de mucho buen humor y de alguna que otra propuesta muy interesante. Cañotas, que es natural de Arzúa, se mostró encantado con todas las variedades de la Festa do Polbo de Bueu. Pero había una que lo tenía encandilado: el pulpo con queso de Arzúa que sirven en Casa Acuña. Así que, ni corto ni perezoso, sacó su móvil y llamó a su alcalde, José Luis García, y en pleno directo le propuso con el regidor de Bueu delante, Félix Juncal, un hermanamiento gastronómico entre Bueu y Arzúa a través de su “polbo” y su queso. Una propuesta que fue recibida con risas, aplausos y evidente apoyo por parte de todos los asistentes. No solo, sino que se apresuraron a añadir como complementos el vino tinta femia de Cela y el “millo corvo” de Meiro.

No fue el único punto de humor que incluyó en su discurso Cañotas, que hablando de Bueu y del pulpo no pudo evitar referirse a Ons. Al archipiélago y a lo que podría pasar si un día al alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, se le diese por “mover os marcos” y reivindicar que la isla pertenece a su municipio. “Ao día seguinte chantáballe alí unha casa ao rei emérito e xa o tiñades navegando todos os días por Bueu”, aventuró el pregonero ante las risas generales.

Más allá del evidente buen humor, Fran Cañotas aprovechó para reivindicar la figura de dos importantes personas vinculadas a la cultura y al patrimonio del mar de Bueu y que fallecieron durante la pandemia: el antropólogo sueco Staffan Mörling, que “parecía máis de aquí que os de aquí”, y el que fuera presidente de la Asociación de Embarcacións Tradicionais Os Galos, Víctor Domínguez. “Por eles hai que seguir adiante”, pidió. Y hablando de los barcos tradicionales no pudo evitar referirse al bote polbeiro de Bueu. “Aquí sodes moi frikis do polbo, tedes incluso o equivalente ao ‘papamóbil’ do polbo”, añadió.

El pregonero estuvo acompañado sobre el escenario por el alcalde de Bueu, Félix Juncal; la concejala de Promoción Económica, Silvia Carballo; y el patrón mayor de la Cofradía de Bueu, José Manuel Rosas. Todos subrayaron la identificación de Bueu con el cefalópodo y como su Festa do Polbo fue creciendo y adaptándose a las circunstancias sin perder su esencia, que no es otra que promocionar y exaltar el pulpo que captura la flota local y que se comercializa a través de la marca “Polbo das Rías”.

Las referencias a la pandemia estuvieron muy presentes y Félix Juncal aseguraba que “días como hoxe son a demostración de que se pode e que debemos seguir adiante”.

Algo a lo que también se refirió al final de su pregón Fran Cañotas. El periodista felicitó al Concello de Bueu por intentar mantener la fiesta incluso durante la pandemia con las jornadas divulgativas organizadas en 2020 y 2021. “O de divulgar está moi ben, pero o bonito é xuntarse, vernos e comer todos xuntos porque festas como esta non só alimentan os estómagos, senón tamén os corazóns”, defendió ante el aplauso generalizado. Una afirmación que hizo justo antes de intentar explicar eso de “se vou a Bueu nun bou vou e se non vou a Bueu nun bou non vou”.

Los actos de la XXI Festa do Polbo comenzaron un poco antes, a las 11.00 horas, con el descubrimiento del pulpo de madera policromada que desde ayer adorna la entrada de la plaza de abastos de Bueu. Una talla de 2,60 metros de longitud, un ancho de 2,10 metros y una altura de 1,30 metros. La obra fue realizada por los alumnos del curso de talla impartido por Henrique Prado en Sanamedio.

A continuación el grupo de música y baile tradicional Retrouso se encargó de un pasacalles por el centro de Bueu, que concluyó a las puertas de la carpa de As Lagoas, donde los alfombristas de la Asociación Cunchas e Flores de Bueu elaboraron un diseño especial para la ocasión.

Este año la cita gastronómica volverá a contar con tres puestos que ofrecen sus especialidades. El horario de apertura es de 12.30 a 16.30 horas y de 19.30 a 00.00 horas. La programación no se limita solo a la parte gastronómica, sino que se completa con actividades culturales y deportivas. Ayer por la noche la Charanga Barafunda se encargó de amenizar el ambiente en la carpa.

El programa de hoy incluye una jornada de juegos tradicionales con Corredoiras a partir de las 11.30 horas. Y a las 12.00 horas habrá un pasacalles y espectáculo del “polbo xigante”, elaborado con globos.

La Festa do Polbo de Bueu concluirá mañana, lunes, con una programación que incluye una actuación de la Charanga Noroeste , a las 12 del mediodía, y actividades infantiles, con aforo limitado, en el entorno de la propia fiesta (20.30 horas).

Las especialidades de Casa Acuña, desde Ons El menú de Casa Acuña incluye empanada de pulpo (de maíz y de trigo), croquetas, tosta de pulpo con queso de tetilla, arroz de pulpo y pizza de pulpo, todas a 8 euros. A 12 euros ofrece el pulpo á feira, pulpo y queso de Arzúa, pulpo en caldeirada, pulpo encebollado y en salpicón.

Rosa de los Vientos, uno de los grandes clientes de pulpo Frigoríficos Rosa de los Vientos es uno de los grandes compradores de pulpo en la Cofradía de Bueu. Sus especialidades de 8 euros incluyen empanada, croquetas de pulpo á feira, arroz de pulpo y habas con pulpo. A 12 euros prepara pulpo a la plancha con cachelos, pulpo frito en Aires de Jaén, pulpo a la gallega y pulpo á feira.