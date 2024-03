Portos lleva tres meses sin reparar los daños que hay en la zona peatonal del muelle de Aldán

En este “y tú más” en que se convirtió, no solo la política nacional, sino también la local, aparece el mal estado de una parte del muelle de Aldán, la que transcurre por las inmediaciones de la nave de deportes náuticos y por donde se supone está señalizada para paso peatonal. Hace más de tres meses que hay socavones en este tramo, sin que Portos de Galicia, ese ente recaudador de la Xunta de Galicia, actúe. La situación la denuncia la concejala de Obras y Servicios y primera teniente de alcalde de Cangas, Iria Malvido, que explica que el estado de la zona es lamentable y que nadie de la Xunta de Galicia se está preocupando por la situación.

Socavones en el muelle de Aldán. / Santos Álvarez

La concejala socialista aprovecha para recordar que se trata de una zona donde el Concello de Cangas no puede actuar, porque es competencia de Portos de Galicia, y por lo tanto de la Xunta. Y como a ella el Partido Popular, concretamente la concejala y diputada de esta formación política en el Parlamento de Galicia, Dolores Hermelo, de no hacer nada y de que no es tan complicado bachear, pues aprovecha para cotragolpear. La edil socialista exige a Portos de Galicia la reparación inmediata de la zona y en alusión a las críticas del PP a su gestión, señala que “para hablar de la casa de otro hay que tener la suya muy limpia”.

Iria Malvido afirma que lo que ocurre en el muelle de Aldán es una muestra más de la dejadez que tiene la Xunta de Galicia para con Cangas, por mucho que se hable de subvenciones perdidas. Menciona que las grandes obras, las más urgentes que tiene que realizar la Xunta no se acometen, como la circunvalación o la reforma de las principales vías de acceso a Cangas. La primer teniente de alcalde socialista asegura que esta dejadez y abandono indica lo molesto que está el Partido Popular por haber perdido las elecciones municipales en Cangas y también las autonómicas, donde sufrieron una dura derrota. Iria Malvido considera que el PP se esfuerza por impedir que a Cangas lleguen grandes inversiones y solo hace hincapié en pequeñas subvenciones, tratando de hacer ruido con eso, cuando la realidad es que a Cangas se la tiene apartada de las grandes inversiones.

Asegura Iria Malvido que la concejala y parlamentaria del PP Dolores Hermelo tiene que hacer valer su nombramiento y velar por los intereses de Cangas, no todo lo contrario. “Habrá que ver qué ventajas para Cangas tiene tener una parlamentaria del grupo que gobierna Galicia. De momento, sus pronunciamientos son solo críticas, no hay un discurso constructivo por ninguna parte”.

La desaparición de la cuota del mercadillo está más lejos

No es la única pugna que el gobierno local mantiene con Portos de Galicia, que cobra una tasa de 3.200 euros al mes por la utilización por parte del Concello de la Alameda Vella y la zona de la plaza de abastos para el mercadillo de Cangas. El gobierno local quiere que la citada entidad deje de cobrar esa tasa que se considera abusiva, pero lo que parecía que estaba bastante avanzado ahora se paraliza. La propia concejala del PP Dolores Hermelo contestó al gobierno local que si “su gobierno amigo” no le daba los terrenos de Costa por qué se lo iba a dar la Xunta de Galicia”. Iria Malvido le recuerda que los terrenos no se los dan al gobierno, sino a todos los cangueses.

