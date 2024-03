La calle Berbetaña ve la luz tras la colocación de una farola y la limpieza del verdín de las fachadas

Hay zonas en el casco vello de Cangas que aún vivían en la sombra casi permanente. Concretamente la rúa Berbetaña, donde no solo había falta de luz, sino también donde se acumulaba el verdín que sube por las paredes de las casas. Son peculiaridades de una parte del casco histórico de Cangas, siempre proscrito por la modernidad.

El gobierno municipal llevó a cabo recientemente una actuación en la calle Berbetaña. Se puso un punto de luz y se limpió, todo lo que se pudo, el verdín que sube por las fachadas. No fue tarea fácil, porque para colocar el punto de luz hubo que ponerse en contacto con un particular, con el fin de que permitiera instalarlo en su propiedad y eso llevó un tiempo de negociación. Una vez conseguido se procedió a limpiar el verdin. Se trata de una calle muy oscura, con mucha humedad, en la que esta lacra crece con celeridad, lo que provoca numerosas caídas, sobre todo de personas mayores. En este sentido, la alcalde de Cangas, Araceli Gestido, manifestó que se iba a instalar una barandilla para ayudar a los mayores a pasar por ese tramo de la vía Berbetaña, para así evitar resbalones. Asegura la regidora local que se trata de una pequeña obra que no deja de ser importante, porque hace muchos años que los vecinos de la vía la llevaban solicitando sin ningún resultado positivo.

Actuaciones parecidas a la que tuvo lugar en la calle Berbetaña se sucederán en el casco histórico en los próximos meses, donde parece vital retirar del paisaje todo ese cableado de telefonía y de electricidad que abunda en el fenómeno del feísmo.

Suscríbete para seguir leyendo