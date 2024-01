Nuevos pélets llegan a la playa de Nerga enredados en las algas que arrastra la marea

Entre las algas, maderas y otros plásticos que llegan con la marea a la playa de Nerga, se escondían los pélets que cayeron del carguero “Toconao” en aguas de Portugal, a la altura de Viana el pasado 3 de diciembre. Se diferencian perfectamente de otros muchos plásticos que también contaminan el mar y no parece difícil recogerlas con las manos; al menos las que llegan dispersas entre lo que trae la marea. Más de 40 y más de 100, se recogen en la esquina de la playa de Nerga donde se encuentran las barcas, sin apenas necesidad de remover. Por lo visto in situ, es imposible que este material no hubiese llegado también a los arenales vecinos, como Viñó o Barra. Claro que en la forma que alcanzan los arenales no produce alarma, aunque hay expertos que aseguran que son lo mismo de peligrosas. Es más difícil ya ver los microplásticos enterrados en la arena. Aseguran que se filtra en ella y es cuando es necesario intervenir de otra manera.

Vecinos de Nerga que viven junto a la playa comentan que por la mañana estuvo en la playa el servicio de vigilancia de Costas del Estado en la playa, que el día anterior había estado el agente de Medioambiente de la Xunta de Galicia que se ocupa de la vigilancia de Red Natura. Por la mañana se había extendido el rumor de que un equipo de Tragsa trabajaría ayer a partir de las 15.00 horas en la limpieza de esta playa. Por la mañana no había nadie trabajando. Solo un pescador de lubinas que había puesto su caña en la arena y un surfista que desafiaba la fría y lluviosa mañana para cabalgar las olas. Pasaban ya de las 15.00 horas cuando abandonó la práctica del deporte y justo en ese momento , dos marineros se acercaban a la zona de las barcas a realizar trabajos rutinarios en la caseta instalada en la zona. No había rastro de ningún equipo de Tragsa; tampoco ayer se movilizó la lancha de Salvamento que el día anterior si batió el mar entre la Costa da Vela y Ons rastreando posibles bolsas de pélets que estuvieran flotando. Miembros del gobierno de Cangas, concretamente los nacionalistas, entre ellos la alcaldesa Araceli Gestido, el concejal de Urbanismo Antón Iglesias y la edil de Facenda, Xiana Abal, acudieron por la mañana a un encuentro electoral del BNG en Santiago. Al terminar el mismo se habló de de la situación de la marea plástica en los concellos marítimos donde gobierna el BNG. Coincidían en que no tenía información de la Xunta, que no les avisaba en absoluto ni cuando iban a venir a limpiar las playas de Cangas, ni cómo, que el silencio era total.