Los taxistas de Cangas aclaran que “no tienen que ver” con el detenido por agresión sexual

La detención de un taxista de la comarca de O Morrazo, según confirmó esta semana la Guardia Civil, por agresión sexual a dos menores que llevaba en su vehículo en servicios distintos por la noche desde Cangas a Moaña, ha generado mucha inquietud en el sector profesional que ha visto cómo se apunta a todos ellos como posibles autores, al no figurar, por razones de protección de datos, la identidad del detenido en la comunicaicón oficial. Desde la Asociación del taxi de Cangas, su presidente, José Novas, quiere salir al paso y asegura en nombre de los 11 profesionales de la parada de Cangas, que “nada tienen que ver con el caso”.

Reconoce que la detención de esta persona ha creado mucha desconfianza entre las familias por eso que quieren aclarar, después de haber hecho las oportunas indagaciones, que ninguno de los conductores que operan en este municipio ha sido detenido.

La Guardia Civil informó el lunes de que un taxista de la comarca, de 65 años, había sido detenido por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Cangas como presunto autor de dos delitos de agresión sexual a menores. La investigación se había iniciado por una denuncia presentada en el cuartel de Cangas en la que una menor adolescente señaló que fue objeto de una agresión sexual en el interior de un taxi, en el que se trasladaba de madrugada desde Cangas a su domicilio en Moaña, acompañada de una amiga.

La agresión, según señaló la Guardia Civil se produjo una vez que su amiga abandona el taxi al llegar a su casa, y el taxista en un momento dado detiene el vehículo, le hace comentarios relativos a su físico y su vestido, le acaricia una pierna, intentando bajarle la parte superior de su ropa y le propone un acto sexual, y que así no le cobraba, desistiendo de la proposición cuando la menor finge una llamada con su móvil a su madre, dejándola en su domicilio, no antes advertirle “no me busques un problema”.

En el otro caso, también a una menor, le reclamó que le diera un beso.

El taxista detenido fue puesto en libertad pendiente de acudir al juzgado cuando fuera requerido, según la comunicación de la Guardia Civil. El caso ha generado muha controversia en la comarca, incluso personas cercanas al detenido apuntan a una venganza de un deudor con el taxista que no quería pagarle.