El Concello de Cangas anima a usar el Punto Limpo para los residuos reciclables y acabar con vertederos improvisados

No hay excusa para depositar los residuos reciclables en lugares no habilitados, y menos aún para que sigan proliferando los vertederos incontrolados en distintos lugares de Cangas. El Concello trabaja para erradicar esta plaga y reitera la ampliación de horarios de atención al público en el Punto Limpo de la Mancomunidade do Morrazo en A Portela, al que se suman los contenedores de reciclaje “de proximidad” en la céntrica calle Méndez Núñez y junto a la Casa do Mar de Aldán, así como la opción de llamar por teléfono a la concesionaria del servicio para fijar día y hora de recogida.

El concejal de Medio Ambiente, Antón Iglesias (BNG), y la responsable de Obras e Servizos, Iria Malvido (PSOE) reiteran los llamamientos a la colaboración ciudadana para frenar este tipo de vertidos que se multiplican por espacios públicos. Afirman que ya se han colocado carteles advirtiendo de la situación y anunciando las formas de contactar con el Punto Limpo para convenir la retirada de mobiliario, colchones, restos de poda o envases de cartón y plástico. También se reparten folletos con información básica sobre su ubicación y horario de funcionamiento (lunes, martes, jueves, viernes y sábados de 9.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00 horas; cerrado los miércoles y domingos), así como el único requisito de presentar el justificante de haber abonado el recibo de la basura que pasa al cobro la Mancomunidade. El Punto Limpo de A Portela es una instalación apropiada para los residuos domésticos que no pueden depositarse en los contenedores habituales de la calle y que deben ser recogidos separadamente para su tratamiento por gestores autorizados. Admite residuos considerados no peligrosos, como escombros, aceites vegetales domésticos, restos de jardinería y poda, muebles y enseres, metales y chatarra, papel y cartón, envases, electrodomésticos, vidrios, textiles y plásticos, y también “peligrosos”, como pilas, baterías de coche, tubos fluorescentes, aparatos electrónicos, radiografías, latas de pintura, cartuchos de tinta, aerosoles y envases contaminantes, entre otros.