“El talento es importante, pero solo con él no se hace una carrera larga”

El Festival SonRías Baixas entra en su segundo día de festival teniendo como plato fuerte del día al dúo de rap madrileño Natos y Waor. Los reyes del género urbano español harán vibrar a los asistentes del festival con sus canciones llenas de vivencias y experiencias a lo largo de sus más de diez años de carrera musical.

–¿Les queda algún sitio por actuar en Galicia después de que pasar por el SonRías Baixas?

–Llevamos un montón de años viniendo a Galicia, hemos tocado en salitas de menos de 100 personas y también en auditorios gigantes y llenos. No tenemos nada fijado, dejamos que la vida transcurra. Ahora mismo estamos muy felices de participar en el SonRías, donde seguro que daremos un concierto que la gente va a recordar.

–Tras más de diez años de una carrera brillantísima, ¿todavía tienen alguna meta por cumplir?

–Siempre hemos sido bastante prudentes con las metas y objetivos que nos proponíamos, y hace unos años jamás habríamos pensado que las cosas se iban a estar dando tan bien como están sucediendo ahora. Nos ha ido bien, así que seguiremos con esta dinámica de objetivos a corto plazo, y seguiremos haciendo canciones, siempre, que en ello estamos.

–¿Qué es lo que más han aprendido el uno del otro?

–Los dos nos hemos enseñado al otro a llevar esto primero como un trabajo, porque empezó sin ninguna pretensión de que así lo fuera. Aprendimos a tomárnoslo en serio y a llevar la fama con naturalidad. Creo que el ver al de al lado y ver cómo gestiona según qué situaciones te ayuda y te orienta a cómo llevarlas tú también. En el día a día no paramos de aprender el uno del otro, nos compenetramos muy bien y estamos muy en sintonía

–¿Cuál creen que es el secreto para mantenerse como los reyes del género urbano tanto tiempo?

–Secreto no hay ninguno, son muchos factores, hay que estar en el sitio adecuado y en el momento adecuado, haciendo algo de calidad o que llame la atención del público y que enganche. En nuestro caso, señalaría que sabemos transmitir, que nuestras letras le llegan al público y las siente como suyas, y sobre todo, que somos muy trabajadores y constantes, estamos obsesionados con esto. Cuando nos ponemos a trabajar somos muy serios y creo que tener cierto talento es importante, pero solo de talento no se hace una carrera larga ni de lejos

–¿Cómo se han adaptado a los nuevos tiempos fusionando en ocasiones el rap con otros estilos?

–Llevamos coqueteando con fusiones de géneros musicales desde hace más de diez años. En 2012 con nuestra segunda maqueta ya hicimos un tema sobre tecktonik, electrónica súper dura, y siempre nos ha gustado salir de nuestra zona de confort y probar cosas nuevas. Hemos probado con percusiones más actuales de reggaeton pero llevándolas a nuestro terreno, haciendo cosas muy poco mainstream a pesar de habernos fusionado con temas más actuales. También tenemos temas más rockeros, cuando el rock a día de hoy no es una música que pudiésemos decir que esté de moda. Siempre picoteamos de todos lados.

–¿Cuál creen que es el mensaje que más han intentado transmitir a lo largo de todos los temas que han tratado en sus canciones?

–Es algo que no nos hemos planteado, creo que parte de la culpa de que tengamos éxito es que hemos conectado bien con la gente, porque entiende que es verdadero lo que sale de nuestra boca, y siente que nos entienden a través de las letras de nuestras canciones. Según hemos ido evolucionando en la vida hemos hablado de unas cosas u otras. Siempre hemos transmitido el mensaje de unos chavales normales, con sus defectos, sus vicios, inquietudes, y buenos y malos momentos.

–¿Por qué creen que sus letras han calado tanto para que la gente les escuche y siga desde hace tanto tiempo independientemente de su estilo?

–Como decía antes, es el transmitir y el hecho de que no solo sea el envoltorio de la canción, y suene bonito y sea pegadizo, creo que se percibe que las canciones están “sangradas” de verdad. Algunos temas pueden ser más vacilones, pero la gente entiende que en nuestras canciones somos nosotros, y es lo que les engancha, y la gente las hace suyas. Aunque yo una frase la haya escrito por algo que me ha pasado a mí, el que la esté escuchando en su casa puede hacerla suya por algo que le haya pasado.

–¿Qué tal asimilaron el proceso de pasar de rapear en el barrio a llenar varias veces estadios como el Wizink Center?

–Da un poco de vértigo, aunque nuestro crecimiento ha sido progresivo y en cada etapa hemos ido asimilando todo lo nuevo que nos estaba pasando y lo que estábamos creciendo. Al final es inevitable emocionarse al echar la vista atrás. El día del Wizink fue de los más felices de nuestra vida, teníamos a toda nuestra gente con nosotros , los que nos han acompañado en salas de 200 personas y es todo muy emotivo.

–¿Después de tantos años de éxitos, extrañan algo de sus orígenes en el barrio de Aluche?

–Si tuviese que rescatar algo, sería el no tener nada que perder, pero solo por un rato (risas). Lo echas de menos porque es algo que ya no sientes, y ahora has construido algo que te da miedo perder, tanto musicalmente como el haber formado una familia, y tendría mucho que perder. Volvería a hace unos años solo durante un día o dos, para volver a sentir lo que sentía, ese “todo me da igual” y ese “todo o nada”, pero la realidad es que a día de hoy somos mucho mas felices de lo que éramos antes.