La Festa do Polbo regresa tras el parón de la pandemia para ensalzar a la estrella del mar de Bueu

La Festa do Polbo de Bueu regresa después de dos años de ausencia por culpa del coronavirus y la pandemia sanitaria. El Concello y la Cofradía recuperan una cita gastronómica que este año alcanza su vigesimoprimera edición y que tiene como objetivo ensalzar y poner en valor el pulpo capturado por la flota artesanal de Bueu, que se comercializa a través de la marca “Polbo das rías”, creada por el propio pósito bueués. El regreso de la fiesta será con una gran carpa en el aparcamiento de As Lagoas y estarán presentes tres establecimientos, que ofrecerán alrededor de una veintena de especialidades en las que el pulpo será el gran protagonista.

La cita será del sábado 13 al lunes 15 de agosto y los locales que ofrecerán sus recetas alrededor del cefalópodo serán Casa Acuña, O Rincón de Cela y la comercializadora Rosa de los Vientos, unas especialidades que tendrán un precio de 8 y 12 euros. La edición de regreso de la Festa do Polbo será la primera con la Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Ribeiras do Morrazo ya en funcionamiento, por lo que sus caldos se unen a la carta de vinos.

El restaurante Casa Acuña, de Ons, ofrecerá a 8 euros empanada de pulpo (de maíz y de trigo), croquetas, tosta de pulpo con tetilla, arroz de pulpo y pizza de pulpo, mientras que los platos de 12 euros incluyen el tradicional pulpo á feira, pulpo y queso de Arzúa, pulpo en caldeirada, pulpo encebollado y salpicón de pulpo.

Desde O Rincón de Cela ofrecerán a los visitantes una carta en la que las especialidades de 8 euros incluyen la empanada, croquetas, salpicón y salteado de setas con pulpo. Los platos de 12 euros serán el pulpo á feira, pulpo a la plancha, en caldeirada, pizza, ensalada de pulpo y tortilla.

Finalmente, desde Rosa de los Vientos tienen preparado un menú con empanada, croquetas de pulpo á feira, arroz de pulpo y habas con pulpo –a 8 euros– y pulpo a la plancha con cachelos, pulpo frito en aceite Aires de Jaén, pulpo en caldeirada y el tradicional pulpo á feira, a 12 euros.

En lo que se refiere a las bebidas, el agua tendrá un precio de un euros, los refrescos y cervezas 2 euros, la copa de Ribeiro 2 euros, la botella de Ribeiro 7 euros y las botellas de Albariño, Mencía y Ribeiras do Morrazo 10 euros.

El acto de presentación de la XXI Festa do Polbo se celebró ayer a mediodía en uno de los lugares vinculados a la pesca artesanal y de bajura de Bueu y de la ría de Pontevedra: la carpintería de ribera de Banda do Río, cuya segunda fase de rehabilitación está recién concluida. La cita reunió a responsables del Concello de Bueu y de la Cofradía de Bueu, que son las entidades que asumen la organización de la cita gastronómica; a los representantes de los establecimientos hosteleros que se encargarán de la elaboración del pulpo; y una delegación de los colectivos sociales y culturales que colaborarán en la programación de la Festa do Polbo, como el Club Atletismo Corredoiras, Asociación Cultural e Deportiva Meiro, Asociación de Alfombras Cunchas e Flores, la Asociación Veciñal Sanamedio y Aguias de Vigo. “Este proyecto nació con el objetivo de reivindicar un producto tan nuestro como el pulpo; es una fiesta que une actividad social, festiva, gastronómica y cultural, con lo que se consigue la receta más sabrosa posible”, afirmó en la presentación el alcalde de Bueu, Félix Juncal. La responsable de Turismo, Silvia Carballo, destaca que la implicación de los colectivos sociales del municipio, “con los que sumamos fuerzas”.

Por su parte, el patrón mayor de Bueu, José Manuel Rosas, reivindicó que la fiesta debe servir para exaltar y promocionar el pulpo capturado por la flota de Bueu. “La nueva campaña está dentro de los parámetros normales de capturas y la calidad es buena”, manifestó.

La apertura de la carpa en As Lagoas será el sábado 13 de agosto y los puestos de venta estarán abiertos en horario de 12.30 a 16.30 horas y de 19.30 a 00.00 horas, tal como se explicó en la presentación de ayer. Previamente, en la jornada del viernes 12 de agosto se organizará una ruta gastronómica bajo el título de “Bueu e o polbo”, para la que es necesaria una inscripción previa, con un coste de 6 euros.

Un pulpo artístico realizado en madera, otro de 15 metros elaborado con globos y pregón de Fran Cañotas

La programación de la XXI Festa do Polbo de Bueu se complementa con otra serie de actividades culturales y de ocio. El sábado a las 11.00 horas se descubrirá una talla en madera de un pulpo artístico realizado y donado por el alumnado del curso de talla organizado en Bon. A las 11.15 horas habrá un pasacalles con la Banda de Gaitas Retrouso y a las 12.00 horas será el pregón inaugural, a cargo del presentador y periodista Fran Cañotas. Por la tarde, a las 21.00 horas está prevista la actuación de la Charanga Barufanda.

El domingo a las 11.30 horas habrá juegos tradicionales en el campo de A Estacada con el Club Corredoiras y a las 12.00 horas un pasacalles y espectáculo del “Polbo xigante”, una figura elaborado con globos y de hasta 15 metros de longitud. Para el último día de la fiesta queda una actuación musical de la Charanga Noroeste, a las 12.00 horas, y una serie de actividades infantiles en el recinto de la fiesta, con aforo limitado y con inscripción previa en la propia carpa de la Festa do Polbo.