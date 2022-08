Pulpo de Bueu y queimada, una alianza imbatible

La Festa do Polbo de Bueu cerró un exitoso regreso después de dos años de ausencia. La cita gastronómica se cerró en la noche del lunes con un ingrediente que no estaba incluido en el menú: una queimada, en la que no podía faltar el tradicional conjuro y que reunió a representantes de los establecimientos y colectivos participantes en la fiesta. La unión entre pulpo y queimada era imposible que no acabase con éxito.

Desde la Concellería de Turismo e Promoción Económica realizaron un balance positivo de una celebración en la que finalmente se despacharon 6.740 raciones de pulpo. Los tres puestos participantes –Casa Acuña, Rosa de los Vientos y O Rincón de Cela– ofrecieron en conjunto más de una veintena de especialidades, pero la más apreciada y demandada sigue siendo la ración del pulpo á feira y de la que en total se sirvieron casi 2.160 platos. La Festa do Polbo de Bueu duró este año tres días en el aparcamiento de As Lagoas y pudo celebrar su vigésimo primera edición después de una ausencia obligada de dos años por culpa de la pandemia. En este regreso se unió el pulpo con otro de los productos estrella del municipio: el millo corvo, cuyo encuentro-degustación fue la primera fiesta de Bueu en lograr la declaración de Festa de Interese Turístico de Galicia, aprobada en 2009. La Asociación Cultural Meiro montó un puesto en la carpa de As Lagoas, desde el que se despacharon más de medio millar de “larpeiradas” elaboradas a partir del millo corvo. La fiesta de este año aún incluyó otro esperado estreno: era la primera edición desde la aprobación y puesta en marcha de la Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Ribeiras do Morrazo, cuyos vinos se sumaron por primera vez a la carta de la XXI Festa do Polbo.