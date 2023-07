El barco “Loli” fue el primero en descargar pulpo ayer en Bueu en el primer día de reapertura de la campaña de “caza” al cefalópodo en Galicia, tras mes y medio de veda. En O Morrazo, en donde el puerto de referencia está en Bueu, la jornada fue de menos capturas que la del año pasado, “para no echar cohetes”, según su patrón mayor y presidente provincial de cofradías, José Manuel Rosas, que reconoce que algunos barcos no lograron el cupo. Fueron 2.000 kilos vendidos en la lonja frente a los 2.500 de entonces. La jornada fue algo mejor en Cangas, con 821 kilos en comparación con los 750 de 2022. En cuanto a los precios, Rosas asegura que oscilaron entre los 9 y los 13 euros. El gerente de la Cofradía de Cangas confirmaba un precio medio de 11,09 euros.

“Podían ser precios mejores; el año pasado la media fue de 9,30 y de 10,5 en 2021, pero no nos vamos a desesperar porque es la primera jornada y hay que dar un margen de unos días”, señala Rosas que asegura que no toda la flota de Bueu vendió en la lonja sino que acudieron a otros puertos, por lo que las capturas pudieron ser más.El patrón mayor cree que se cumplieron las expectativas para esta primera jornada que considera que es un reflejo de la campaña anterior.

El “Loli”, patroneado por Iván Refojos con su padre José Antonio a bordo, fue uno de esos barcos que no logró el cupo. Entró en puerto a las dos de la tarde procedente de Udra, y después de haber permanecido la tripulación nueve horas en el mar. Mientras subían los capachos con el pulpo a la lonja ya se lamentaban de que no habían llegado al tope de capturas permitido: “La cosa fue un poco floja, podría haber sido mejor”, aseguraba José Antonio mostrando en la mano uno de los ejemplares que ayer se pesaron en la clasificadora de la lonja por la que pasaron ejemplares potentes de ocho kilos, incluso más, nunca menos de uno. El “Loli” capturó ayer 60 kilos y no llegó a los 105 que podía. Es cierto que sólo realizó un lance sin largar más nasas y confía en que hoy ya pueda realizar los dos. Las nasas las dejó en el mar para recogerlas sobre mediodía y realizar un segundo lance, por lo que espera llegar al tope.

En esta campaña y hasta el 31 de agosto el tope máximo de capturas permitidas por barco al día es de 35 kilos a los que hay que sumar otros 35 diarios por cada tripulante a bordo, hasta un máximo de 240 kilos por jornada. En el resto de la campaña, cuya finalización vendrá marcada por el inicio de la veda que acuerde el sector con la administración para la primavera de 2024, la cuota se amplía a 55 kilos por embarcación al día, a los que se suman otros 55 por tripulante a bordo, hasta un máximo de 350 kilos.

La subasta del pulpo no es como la de la centolla, es una puja semanal en la que las cofradías se ponen en contacto telefónico con sus compradores habituales y quien presente la mejor oferta se lleva los lotes..

Mientras el patrón del “Mar de España” confirmaba en la clasificadora los kilos de pulpo, el marinero a bordo trasladaba la caballa congelada que servirá de carnaza para la jornada de captura de hoy.

Por lo que respecta a los puertos de Arousa, también hubo un tibio balance de esta primera jornada. En Cambados fueron un total de 474,5 los kilos que fueron subastados y capturados en los seis barcos que ayer emprendieron la primera jornada de faena. Apuntaba el patrón mayor, José Manuel Vilas, que las expectativas “pintan peor que el año pasado”. El primer lote de 89,6 kilos se paró en 11,45 euros. Fueron un total de doce pesadas hasta un último lote de 11,6 kilos que se vendió cada uno de ellos a 6 euros como listón más bajo.En O Grove se movieron en una proporción muy similar a Cambados. En concreto se capturaron 475,5 kilos repartidos en un total de 20 lotes a un precio medio de 8,80 euros el kilo.