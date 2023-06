Araceli Gestido, nueva alcaldesa de Cangas

Con suspense hasta el último minuto, Araceli Gestido, fue elegida ayer alcaldesa de Cangas, con los apoyos del PSOE, Esquerda Unida y Alternativa dos Veciños.

La ex alcaldesa Victoria Portas (AV) arrojó incluso más dudas cuando acudió a prometer su cargo y dijo hacerlo para cumplir el voto consecuente de la izquierda de Cangas, además se sentó con la oposición, al lado de los ediles del Partido Popular. En bancada donde se estaba asentando el futuro gobierno hubo caras de no saber qué ocurría. Pero la votación sirvió para aclarar dudas. Aunque no mostró su voto al público, que abarrotaba el salón de sesiones, el recuento confirmó que había propiciado la alcaldía de Araceli Gestido, que obtuvo 11 votos frente a los 10 del otro candidato, el popular José Enrique Sotelo.

La regidora saliente Victoria Portas no saludó a la alcaldesa. Se apresuró a marcharse del salón de sesiones, donde no apareció el hombre fuerte de la formación de AV, el veterano político Mariano Abalo.

Los demás concejales fueron felicitando uno a uno a la nueva alcaldesa, que a pesar de las dudas de ayer, traía el discurso preparado. Dio las gracias a todas las fuerzas que habían propiciado su investidura y también tendió puentes con el PP. Aboga por gobierno de consenso, de diálogo. Hizo hincapié en la capacidad para mantener el respeto mutuo y que en la diferencia está la virtud. Volvió a ofrecer a AV la posibilidad de sumarse al pacto de gobierno suscrito por BNG, PSOE y EU, pero que no habrá cambios. No se cederá a la pretensión de AV de una dedicación exclusiva total.

Portas abandonó rápido la sesión y no felicitó a su sucesora en el pleno

Anunció que su primera acción sería un guiño a la Asociación de Padres y Madres de Disminuidos Psíquicos de O Morrazo (Aspamsim). No solo estará hoy en el festival que organiza este colectivo en el Auditorio, sino que también las primeras obras que quiere emprender están relacionadas precisamente con la eliminación de barreras arquitectónicas en el casco urbano. Tuvo su primer abucheo en la fila de los mancos, cuando prometió la Constitución y lealtad al Rey.

Araceli Gestido tuvo a bien destacar en su discurso el hecho de lo singular que era Cangas, que ya llevaba tres alcaldesas en poco tiempo: Clara Millán desde 2007 a 2011; Victoria Portas, desde 2021 a 2023 y ahora ella. “Me siento orgullosa por esta lección feminista”.

Fue un pleno a lo Hitchcock. AV se empeñó en ello. Porque la izquierda que había firmado el pacto el día anterior estaba convencida de que sobre las 10.00 horas Alternativa dos Veciños comunicaría lo que iba a votar en el pleno. Pero no lo hizo. Así la mañana fue tensa.

Los desayunos de los concejales se concentraban desde las 11.00 horas en locales de la calle Méndez Núñez y en la avenida Castelao. Mientras los miembros del PP que iban a jurar o prometer sus cargos de concejales estaba con el café y los croissants, a la alcaldesa en funciones Victoria Portas se vería salir de la joyería que hay en la calle.

En una calle paralela, en la avenida Castelao, las terrazas de los establecimientos daban cobijo y alimento a los concejales del BNG, PSOE y EU, en diferentes mesas. Mientras, en el interior de uno de ellos, Mariano Abalo, el hombre que había sido concejal desde el principio de la Democracia y que había dado en las últimas elecciones un paso al lado, se encontraba desayunando sin compañía. Toda la escena recordaba a la del disidente de la Vida de Brian.

El público iba poco a poco tomando los asientos del salón de sesiones y los concejales ocupando los suyos, que habían sido reservados. Pero pasaban ya un par de minutos de las 12.00 horas y la concejala de AV, Victoria Portas, aún no había llegado. Quiso hacerse esperar, mantener esa tensión del último minuto y acaparar las cámaras de los fotógrafos cuando entró en el salón de plenos, con una forzada sonrisa, la misma que puso en práctica cuando se acercó a prometer la Constitución por imperativo legal y la que articuló también cuando se acercó a la urna para depositar su voto.

La mesa de edad, compuesta por el líder del PP, José Enrique Sotelo, y el número cuatro del BNG, Noël Malvido, sacaba de la urna los votos. Era Noël el encargado de contabilizarlos, a medida que Sotelo los sacaba. No hizo falta que la mesa de edad ni la secretaria diera a conocer el resultado de la votación, el público iban con tanto a medida que se decía un nombre u otro: José Enrique Sotelo o Araceli Gestido. La papeleta número 11 con el nombre de Araceli Gestido provocó un estruendo en el salón de plenos. Había ganado la candidata de la izquierda.

Hubo aplausos, abrazos, resoplos. La angustia había finalizado. La izquierda se había impuesto a una derecha que por la boca pequeña pensaba que tenía una oportunidad, la que le brindaba AV al haber anunciado el viernes que se quedaba fuera del pacto y al decir también que no garantizaba la investidura de Araceli Gestido. Pero la aritmética es la aritmética y su amplia mayoría en las mesas electorales, donde arrasó en cada una de ellas, solo le permitieron conseguir 10 concejales. Para conseguir la alcaldía estaba obligado a negociar con la izquierda, que lo intentó en varias ocasiones, sin éxito por lo que quedó demostrado en el pleno.

Pero ayer, el PP, esperaba que Cangas cambiara para bien, que la marcha de Victoria Portas de la alcaldía fuera el fin de una época que esta formación considera nefasta para Cangas. Tal vez fuese también, por no decir seguro, la última oportunidad que tenía José Enrique Sotelo de ser alcalde de Cangas. Este PP no quiere ahora una política de confrontamiento, sino de colaboración.

Pero el candidato popular acudió a felicitar a Araceli Gestido, como lo hicieron los demás miembros del Partido Popular y también el férreo negociador por Alternativa dos Veciños, Adrián Pena.

Las dedicaciones pendientes del PP y también de AV

Es cierto que la alcaldía de Cangas está en manos de Araceli Gestido, que la izquierda tiene un programa para gobernar, pero no lo es menos que Victoria Portas mostró su posición en este nuevo mandato al sentarse en la bancada de la oposición. Es una forma de decir que favoreció la alcaldía, pero que no va a entrar en el gobierno. Esto provocará problemas.

El reparto de áreas y las dedicaciones exclusivas totales y parciales tienen que aprobarse en pleno. Su voto a favor sería imprescindible para cerrar esta parte del acuerdo, si se abstiene y el PP vota en contra, Cangas se encontraría con un panorama de un gobierno sin salarios. Nada se descarta. Todo se teme. Ayer era el ruxe, ruxe, al finalizar el pleno, después de un entonado y emotivo himno gallego, que empezó el nuevo gobierno y al que se sumó el Partido Popular. Hubo aplausos y algún ¡Galicia Ceibe!.

Por los corrillos del salón de sesiones se recordaba el pasado; ese cuando ACE quitó el salario a la que fue alcaldesa de Cangas entre los años 2007 y 2011, Clara Millán, aunque la Justicia pasado un tiempo se lo devolvió. Así que la pelota aún está en el tejado de AV, que tiene mucho que decir. También se debe despejar la incógnita de si Victoria Portas dejará paso y regresará a Marcón. Algo sobre lo que no se pronunció abiertamente todavía.

Así que el panorama que se presenta no es el deseado por esa izquierda que llega con ganas de demostrar que hay otra forma de gobernar, sin atropellarse unos a otros, sin alentar disputas internas y provocar cesiones y dimisiones, que fue por lo que destacó el mandato de Victoria Portas que finalizó ayer con la fuerza de los votos.

Araceli Gestido tiene un mes de plazo para formar el gobierno. Tiene las ideas claras y no está dispuesta a ceder. Lo repitió ayer nada más tomar posesión de su cargo. Repitió que no era terquedad, que la decisión de las fuerzas que habían firmado el pacto se habían adoptado desde la convicción de que era lo correcto. Eso sí, la alcaldesa deja las puertas abiertas a todos, AV y también al PP, al que le pidió colaboración. “Todos hacen falta”. Su discurso no fue encendido, fue “agarimoso” con la clara intención de marcar un antes y un después. Quiere demostrar, ya lo dijo en la campaña, que se puede gobernar sin estridencias con la capacidad de acoger ideas de unos y de otros si son buenas para Cangas. Y en eso se va a afanar estos años. Ante la política de la confrontación que pueda venir, ella va a ofrecer diálogo, consenso.

Anunció que para la semana comenzará ya una ronda de encuentros con colectivos y asociaciones. Uno de los primeros asuntos que tiene que resolver será el festival de San Juan que se quiere hacer en la playa de Rodeira.

El despropósito de las promesas por imperativo legal

El juramento o promesa de los concejales que evitaban lo clásico de la lealtada a la Constitución y al Rey fue todo un desastre. Se prometió por imperativo legal defender el derecho de vecinos, discrimianos... en vez de prometer por imperativo legal. Hubo quien la emoción lo paralizo y a otras confundió.

El tropezón de Portas

La ya exalcaldesa de Cangas, Victoria Portas, cuando acudió a sentarse a la bancada de la oposición cayó. Y no se pegó una buena porque había un trabajador municipal que amparó la caída. Debio de ser el susto al verse entre el PP.

Mariano Abalo cerró las puertas del Concello

Cuando el reloj marcaba casí las 14.30 horas, Mariano Abalo, ya sin acta de concejal, salía del Concello de Cangas y cerraba la puerta con llave. Todo un documental en sí mismo.