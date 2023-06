El primer encuentro del pacto de Cangas rehuye el debate sanitario y entra en el PXOM y presupuesto

Las negociaciones para el pacto de gobierno de izquierdas en Cangas fijaron como prioritarios temas tan pendientes como la elaboración de un Plan Xeral o la necesidad de aprobar unos presupuestos para 2023 y preparar ya para el 2024. El encuentro de ayer, esta vez, con ya más representantes por partidos, se desarrolló en la Cámara Agraria. Por el BNG asistieron Óliver Álvarez, Leonor Gala y Sergio Núñez; por el PSOE, Hugo Fandiño y Carmela Carrillo; por Esquerda Unida, Manuel Sotelo y Loli Piñeiro y por Alternativa dos Veciños, Salvador Pazo. Se habló también de otros asuntos, como del futuro Centro Integral de Saúde (CIS) o del Centro de Alta Resolución (CAR) pero, tal vez, por algunas diferencias, se optó por establecer los asuntos antes mencionados como los más urgentes sobre los que actuar. Pero es solo el primer contacto. Y en el documento de gobierno que se logre firmar estarán estos y otros asuntos totalmente detallados. Simplemente se trata de abordar antes los temas con los que se está más de acuerdo que en los que hay alguna diferencia.

También se abordó el asunto de las áreas políticas. Puede haber 14 áreas, pero no tantos concejales de área. Es un asunto que se está perfilando y sobre el que se pidieron propuestas para llevar a la próxima reunión, que se celebrará el miércoles, a las 11.00 horas, en el mismo lugar. Se insiste, es el denominador común, que no hay líneas rojas, al menos aún nadie las mostró. Todo es cordialidad y entusiasmo por sacar un nuevo gobierno de izquierdas presidido por la cabeza de lista del BNG, (fuerza más votadas de este sector político con 6 ediles), Araceli Gestido.

El debate que se antoja mas ferviente no está precisamente en el programa, que también, donde hay posturas diferentes en asuntos tan capitales como la ubicación del nuevo equipamiento sanitario (el BNG recela de A Rúa, mientras el PSOE, EU y AV son partidarios de esa zona), sino en las dedicaciones, las exclusivas totales y las parciales. Si se parte de la base que no se quiere un gobierno de once concejales con dedicación, lo lógico es que BNG y PSOE tengan que sacrificar concejales, por lo que no se entendería que las fuerzas con un solo concejal: AV y EU tuvieran una concejalía cada una con dedicación exclusiva. Simplemente porque el BNG estaría renunciando al 100%, igual que lo haría el PSOE. Después están las áreas. En otras ocasiones se hacían rondas. Primero elegía la fuerza que más representantes tenía qué concejalía quería y a continuación el resto, siempre por orden de mayor a menor. Primero una ronda y después otra. Es la fórmula que se repitió cada vez que tocó gobernar a las fuerzas de izquierda en coalición. Lo que sí parece claro que en esta ocasión el acuerdo de gobierno va a ocupar más que uno o dos folios. La intención es que quede reflejado todo, que nada sea susceptible de quedar a la interpretación de uno u otro partido, amén de constituir después una comisión de seguimiento del pacto.

Así que, de momento, la investidura de Araceli Gestido parece estar garantizada. Ahora queda pendiente saber si alguna de las fuerzas de izquierda opta por quedar fuera el gobierno, que a esta alturas todo es posible, sobre todo cuando se avecina una gran campaña por las Elecciones Generales, convocadas por Pedro Sánchez (PSOE), para el 23 de julio próximo.

El PSOE de Cangas decide hoy si vota a favor de Carmela Silva y David Regades

Con el papel todo vendido, el PSOE de Cangas celebra asamblea extraordinaria hoy, a las 20.00 horas, en su sede de la calle Noria, con el propósito de elegir a los candidatos por la provincia al Congreso de Diputados y al Senado. No se espera sorpresas. La cúpula provincial ya dejó claro cuál es su propósito, sus preferencias: Carmela Silva para el Senado, donde ya estuvo, y David Regades para el Congreso de Diputados. No es un mensaje muy positivo proponer a David Regades al Congreso de Diputados, cuando ahora mismo está representando al Gobierno en la Zona Franca. Alguien pudiera pensar que el PSOE en la provincia está en clave pesimista, que no confía en que Pedro Sánchez pueda volver a ganar las elecciones. Y hay que recordar que el actual presidente del Gobierno tiene la virtud de resucitar. Ya le dieron por muerto políticamente varias veces y surgió de las cenizas. Además, Pedro Sánchez quiere regresar al bipartidismo, para hacer valer el voto útil y hacer frente así a una posible coalición de gobierno PP con VOX. Las encuestas, con Pedro Sánchez se equivocaron muchas veces. Así que no se puede dar por perdida la Zona Franca todavía. David Regades aún puede continuar al frente de este organismo, aunque a lo mejor se busca relevo en la Zona Franca, Carmela Silva regresa al Senado, después de perder ahora la Diputación de Pontevedra, en una de las grandes sorpresas de la jornada electoral, ni en las previsiones más pesimistas entraba esta posibilidad. Desde otros sectores se pide un cambio en el PSOE provincial. Fuentes socialistas de Cangas sugieren una pequeña revolución en el PSOE provincial.