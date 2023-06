“Augas Limpas” crea una red observadores de vertidos e instalará “ O muro das defecacións”

La alarma ya es absoluta. Nuevo vertido de fecales en el río Orxas y sin que hubiese llovido. Se produjo en la tarde del sábado y, otra vez, nadie sabe cómo. Pero en esta ocasión la paciencia de la asociación que se creó para luchar contra los mismos, la Plataforma Augas Limpas, anunció que decidió crear una red de observadores para detectar los vertidos en las parroquias de O Hío y Aldán y denunciarlos. Destaca que cualquier persona puede trasladar al colectivo una incidencia a través del correo electrónico augaslimpas.ria@gmail.com y un miembro de la plataforma se trasladará a la zona para iniciar el trámite de la denuncia. El vertido del sábado cobra más preocupación porque se produce sin que hubiese llovido, y con el verano ya muy cerca. El río Orxas se enclava en una de las zonas más turísticas del municipio de Cangas y el hecho de que a día de hoy ni empresa concesionaria del ciclo del agua, la UTE Gestión Cangas, ni nadie haya localizado el origen de los continuos vertidos al río Orxas, en la ría de Aldán, hace que los vecinos estén intranquilos. Además está el peligro de que la Ría de Aldán, debido a la contaminación, pierda su clasificación de zona de marisqueo, que ahora tiene en la categoría A menos la playa de Vilariño y San Cibrán que están como B.

La Plataforma Augas Limpas afirma que la reiteración de vertidos de fecales al río Orxas está acabando con la paciencia de los vecinos. Anuncia que en breve se instalará en la desembocadura del mencionado río un contador de vertidos que deje bien a las claras la gravedad del problema y la inoperancia de las administraciones. Porque la Plataforma Augas Limpas culpa por igual a la Xunta de Galicia que al Concello de Cangas, ya que entre las dos administraciones no son capaces de poner punto final a estos vertidos de fecales. Es cierto que hubo una amenaza de multa por por parte de Augas de Galicia al Concello de Cangas, pero después no se supo muy bien cómo había terminado. Augas de Galicia dijo que había acabado en sanción y el Concello aseguró que no tenía constancia de la misma.

Augas Limpas afirma que el contador de vertidos llevará el nombre de “Muro das defecacións”. También ironiza sobre que los vertidos serán un importante reclamo para el sector turístico para pasear por Aldán y tener el registro de todos los episodios de vertidos de fecales que se suceden desde el pasado año y desde el inicio de éste.

En el muro se pondrán copias de los compromisos electorales de todas las fuerzas políticas de Cangas en relación con la contaminación de la ría de Aldán.

El próximo sábado, día 19, la Plataforma Augas Limpas, convoca todos los vecinos de las parroquias de O Hío y Aldán a unas reuniones informativas. A las 11.15 horas en O Hío, en la Escola Vella y a las 20.30 horas, en el Centro Social/Casa del Mar de Aldán. El objetivo de estos encuentros no es otro que el de informar del problema que tiene la ría de Aldán, las causas y que pueden hacer los vecinos para mejorar la situación, además de lo que pueden hacer las administraciones. “Niguén vai resolvelo por nós, temos que xuntar forzas para conseguir algo”. Este colectivo sigue a la espera de que alguien ofrezca una explicación de los vertidos de fecales, cuando se producen sin que haya llovido.

En plena campaña electoral, el pasado día 17 de mayo, se produjeron también nuevos vertidos de fecales al río Orxas, en Aldán. Tras ser denunciados por Augas Limpas, el Concello de Cangas afirmó que la empresa concesionaria del ciclo del agua no había registrado ninguna alteración y que en la inspección realizada al día siguiente no se habían encontrado señales de vertidos.

El BNG, partido que tiene la mayor posibilidad de alcanzar la alcaldía de Cangas, emitió el día 18 de mayo un comunicado en el que consideraba urgente adoptar medidas para paliar el problema e iniciar el proceso para el saneamiento integral de la ría de Aldán, que implique a todas las administraciones. También considera que se debe pedir a la empresa concesionaria un estudio inmediato de la red de saneamiento, para detectar los puntos de vertidos y las posibles conexiones irregulares a la red.