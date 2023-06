“Temos que mostrarnos como somos, sen medo”

Por sexto año consecutivo el Concello de Moaña celebra la Festa da Diversidade en el mes en el que se conmemora el Día del Orgullo LGBTIQ+ en apoyo a las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, intersexuales y con orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales diversas. La Praza do Concello, en donde el gobierno local tiene un banco con los colores arcoiris que simbolizan la diversidad, fue el escenario para el comienzo de esta fiesta con el pregón del representante LGBTIQ de Moaña y peluquero, José Carlos Soto Bermúdez, acompañado por la alcaldesa, Leticia Santos y que hoy prosigue en el complejo de O Beque.

“Veño contarvos unha historia que podedes observar a través das miñas cicatrices, as que se fixeron mentras saía do armario a patadas na miña infancia. Pero sempre volvín a insistir en ser eu, en amar a quen eu quixen e polo tanto en ser quen era e non a persoa que todos querían que fora”, así arrancó su pregón José Carlos Soto haciendo gala de un diseño de vestuario, que refuerza más su personalidad.

“Hoxe quero ser o altofalante de todas as persoas, daquelas que non poden falar, daquelas que non teñen voz, daquelas que non son capaces de dar o paso necesario, non vos preocupedes sempre estaremos agardando por vós. Aquí tedes un abrazo para o camiño.Temos que mostrarnos tal e como somos, sen medo, e ser visibles,porque o que non é visible é coma se non existira”.

Clamó para que todos se sientan parte de la sociedad: “Existimos,amamos, traballamos, e somos parte activa desta sociedade.Vivimos un falso momento de tranquilidade, podemos festexar o noso Orgullo, podemos avanzar en políticas de igualdade para coa nosa sociedade, pero sigue aí a ameaza, sigue o odio e o paternalismo respectoá nosa condición sexual. Non estamos no medio da xente desta sociedade, somos parte desta sociedade. En pé de igualdade, cos mesmos dereitos e cos mesmos deberes”. Pidió alzar la voz por los derechos de la colectividad y dijo que si estaban ahí es porque muchas otras precursoras defendieron el derecho a ser “moito antes ca nos, estamos aquí recordando as agresións vividas polo noso colectivo durante a historia e para seguir o camiño andado”.

Por último dijo que esta Festa da Diversidade es el meor ejemplo de que en una villa pequeña como Moaña hay espacios seguros para festejar la diversidad que “suma, que enriquece, que se empodera”y celebró las conquistas de la sociedad, la libertad y el pleno derecho a ser quienes quieren ser.

La alcaldesa en funciones, Leticia Santos, hizo hincapié en que Moaña es una villa que celebra la libertad de ser y amar a quién queremos, y puso en valor la labor de muchas personas del colectivo LGBTI abriendo camino.El acto concluyó con un espectáculo poético-musical a cargo de Alba María y Andrea Nunes.

Hoy en O Beque hay ruta por el río da Fraga a las 10:30, stand del Colectivo Diverso do Morrazo (Codimo), sesión vermú, comida, actuaciones con Angélica Venerea a las 16:00 , foliada diversa a las 18:30 y concierto de “De Vacas” a las 22:00 horas.