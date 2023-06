El PSOE viaja desde Madrid a negociar el pacto de gobierno cuya primera reunión se suspendió

La reunión con representantes de todos los partidos de izquierdas que iba a tener lugar ayer a las 11.00 horas en el local de la antigua Cámara Agraria tuvo que suspenderse al no poder asistir el de la formación socialista. El portavoz del BNG, Óliver Álvarez, manifestó que la reunión se trasladaba a hoy, a la misma, hora y en el mismo sitio y quiso dejar constancia de que no se había debido a ninguna discrepancia, sino puramente a razones laborales de quien iba a asistir. La de hoy no va a ser más que una toma de contacto entre las cuatro formaciones de izquierdas: BNG, PSOE, EU y AV. De ahí que en la foto no se quiera a los líderes, que se guarda para el final de las conversaciones, si es que hay acuerdo para la investidura y también para formar gobierno. Como FARO DE VIGO había adelantado ayer, el BNG ya tiene a sus negociadores: Óliver Álvarez, Sergio Núñez y Leonor García. Por parte del PSOE, Hugo Fandiño y Adrián Pazó. Sorprende el hecho de que se nombre parte de la comisión negociadora a Hugo Fandiño, que tiene su puesto de trabajo en Madrid y que según distintas fuentes socialistas se va a desplazar los fines de semana a Cangas para mantener las negociaciones, que muy bien podrían producirse, también, de forma telemática. Después de abandonar su cargo de secretario xeral del PSdeG PSOE de Cangas y su puesto de teniente alcalde de la villa por razones laborales, Hugo Fandiño se involucró totalmente en la pasada campaña electoral. Y todo esto se supone que no es baladí.

La ejecutiva socialista de Cangas se reunió en la noche del jueves, presidida por el secretario xeral Eugenio González, donde se analizaron los resultados electorales. Este órgano, que en teoría está disuelto, cree que a pesar de no ser el resultado esperado, es un buen resultado, teniendo en cuenta el escenario general del partido. Además, firman sentirse orgullosos del trabajo realizado en la campaña y haber mantenido contacto directo con la ciudadanía y con las asociaciones, clubes deportivos, culturales y antes implicados en la vida de Cangas. “Por todo ello, el partido y sus tres concejales están listas para trabajar por el bien de Cangas desde el minuto uno”. Ahora mismo, no se ve a un PSOE con fuerza para exigir. El BNG lo dobla en número de concejales y, aunque este nuevo Bloque quiere ofrecer un talante abierto, también tiene en la memoria que se les dejó fuera del pacto de gobierno anterior. De la asamblea de Alternativa dos Veciños se sabe que sí la hubo y que tendrá continuación hoy y mañana. En el aire está qué pasará con la alcaldesa en funciones de Cangas, Victoria Portas, si tiene intención de tomar posesión de la única acta de concejala que logró su partido en estos comicios municipales o dejará paso. Con las dos posibilidades e especuló a lo largo de toda la semana. Pero también está por decidir en futuro de Mariano Abalo dentro de este partido. Acudió de número 11 en la candidatura de Alternativa dos Veciños, por lo que se suponía que era un adiós a la política local. Claro que Abalo tiene sobre sus espaldas la necesidad de estructurar el citado partido en Cangas, que nació con la urgencia de las elecciones, después de que ni él ni Victoria Portas hubiesen sido admitidos en las listas del BNG de Cangas. También hay que saber qué aspiraciones tiene AV, si quiere una concejalía con dedicación exclusiva, media dedicación o se conforma con una concejalía no retribuida. De hecho, BNG y PSOE ya manifestaron que no va a haber un gobierno de 11 concejales con dedicación. Primer contacto en Bueu entre BNG y PSOE

Aún no hubo una primera reunión presencial y cara a cara, pero BNG y PSOE han roto el hielo en Bueu después de las elecciones municipales del domingo. Los responsables de ambas formaciones mantuvieron una primera conversación telefónica en la que se emplazaron a concretar una fecha para reunirse a lo largo de la próxima semana. El movimiento llega después de que la formación nacionalista celebrase una asamblea para analizar en clave interna los resultados electorales. A continuación el responsable local y concejal, Alberto Moital, se puso en contacto con la secretaria general de la agrupación del PSOE en Bueu, Rosa Piñeiro. Fue una conversación de presentación y en la que quedaron en reunirse a lo largo de los próximos días. Este primer movimiento se produjo tal como habían manifestado previamente ambas partes: fue el BNG, en su condición de lista más votada y ganadora de las elecciones, quien dio el primer paso y se puso en contacto con el PSOE. El análisis del BNG tiene una clave “agridulce”. Por un lado, está la satisfacción de conseguir la quinta electoral consecutiva (2007, 2011, 2015, 2019 y 2023). “Muy pocos partidos pueden encadenar cinco victorias electorales”, sostienen. En el otro lado de la balanza está el sabor amargo de quedarse a las puertas de la mayoría absoluta, que son 9 ediles. “Hay que ser realista y después de tantos años hay un nivel de desgaste, a lo que hay que unir los efectos de la pandemia. Pero hicimos una buena campaña, con un desborde de ayuda, ilusión y participación y conseguimos resistir de manera notable”, defiende Alberto Moital. El responsable local formará parte de la nueva corporación –ocupaba precisamente el puesto 8 de la lista– sostiene que la formación encara “con gran ilusión estos próximos cuatro años” y asegura que “tenemos opciones de afrontar el futuro con más garantías”.