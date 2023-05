Prieto y Pedro Riol afirman que se presentan por EU: “Porque queremos y nos da la gana”

“Porque quiero y porque me da la gana” es el lenguaje directo de Esquerda Unida Cangas, que ayer bajó a la arena de la Alameda Vella a dar su mitin central, después de una campaña acampando en las parroquias. La frase es de Pedro Riol (miembro de la candidatura de EU) y de Aurora Prieto y tuvo recorrido ayer entre los asistentes al acto celebrado a las 20.30 horas. Así lo dijo Pedro Riol: “Siempre estaré con Aurora, porque quiero, puedo y me da la gana”. Fue el final de su discurso en el que mencionó el acoso al que fue sometida la candidata Aurora Prieto por los que ahora están en el gobierno, sobre todo por la alcaldesa. “Solo le faltó que le quitaran las llaves del cuarto de baño”. Llamó indeseables a los que aún están al frente del gobierno de Cangas y les culpó de haber tirado el barco a las rocas. No hay que olvidar que EU formaba parte de la coalición electora de ACE, en la que participaba la alcaldesa, Victoria Portas y Mariano Abalo.

Victoria Portas acusó al gobierno de falta de gestión, de improvisación, de que cuando ella era concejala no había dinero para nada y, de repente, aparece no se sabe muy bien de dónde. Apuesta por un turismo sostenible, donde convivan vecinos con turistas y lo defendió porque representa el 20% del PIB de Cangas, algo que no puede despreciar el pueblo de Cangas. - -”¿Y por qué estoy aquí?. Porque quiero y porque me da la gana”, concluyó la candidata de EU, Aurora Prieto.