El PP responde a los que llama representantes de los “Veciños de Oleiros” por Alternativa dos Veciños, encarnados en las figuras de la alcaldesa de Cangas y de su segundo, Victoria Portas y Mariano Abalo, respectivamente. Éstos habían criticado el anuncio realizado por el líder popular, José Enrique Sotelo de que si llegaba a la alcaldía de Cangas compartiría el cargo con su profesión de médico. El PP considera lógico que Abalo y Portas no entiendan que alguien trabaje todo el día, debido a su incapacidad manifiesta a lo largo de estos cuatro años. “O representante dos Veciños de Oleiros que non se poña nervioso e non intente tapar con insultos o seu goberno de tres al cuarto”

El PP señala que la decisión de Sotelo de ejercer como médico si regresa a la alcaldía de Cangas es una apuesta personal, “sendo moi conscente do que significa xestionar un goberno para este pobo. Ten claro que si goberna o PP vai ser un gobierno, como mínimo, de once persoas, non de dúas e media; como acabou sendo este goberniño que xa remata. Victoria Portas y Mariano Abalo son dous personaxes que nunca entenderán o que é traballar a xornada completa”.

No entiende el PP como Abalo y Portas puede hablar del tiempo que le dedican a trabajar al Concello, si lo único que hizo Abalo fue boicotear la labor de sus socios de gobierno hasta acabar solo con dos concejales. Intenta descalificar al PP por cuestiones urbanísticas, cuando “ese mesmo individuo que veu para outro lado cando se construiron os edificios de Noria 2 e Noria 4, sendo presidente da Xestora, polo que é responsable de que deceas de familias estén ameazadas de perder a súas vivendas. E non tivo nin a vergoña de propor nin unha solución no intento de PXOM que elucubrou no ano 2017; esa é a ética do ínclito Mariano. O mesmo que quixo fichar asesores urbanísticos externos de moi dubidosa reputación doutro lado da ría”.

Los responsables del PP aseguran que es una vergüenza atacar a la conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, la misma a la que engañó, por un lado solicitando la construcción de la variante y por otro lado cambiando el trazado de la variante de forma unilateral, para convertir en basura el trabajo realizado con el proyecto constructivo y forzar a empezar de cero, buscando Abalo que la Xunta no pudiera ejecutar ninguna inversión en el pueblo de Cangas.

“Se Abalo se pon nervioso coa presentación do PP de Cangas e os únicos argumentos son os insultos e as descalificacións, demostra que dende o PP está ilusionado ao pobo de que somos a única alternativa que ten Cangas”.

Más dinero para mantener los centros escolares

Miembros de la candidatura del PP de Cangas, que encabeza José Enrique Sotelo, se reunieron con representantes de la federación de madres y padres de alumnado (ANPA) “ A Gameliña”, con la que se comprometen a mejorar la partida de mantenimiento de los centros escolares, recuperar el programa municipal de deporte escolar, que ya figura en una reciente moción plenaria, y a reactivar el Consello Escolar Municipal con reuniones periódicas, entre otras propuestas que atienden a las necesidades y demandas del colectivo. Sotelo anuncia que contará con una Concellería de Educación que trabajará de forma coordinada y programada con las familias y equipos directivos de los centros para resolver los problemas con mayor agilidad. También a mejorar el servicio de comedor y transporte escolares, con más control de la calidad de los menús y beneficios para los más necesitados, a programar actividades con antelación para favorecer la conciliación, a reactivar la Casa da Xuventude y a destinar más recursos para políticas juveniles.