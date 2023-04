¿Qué hacer en O Morrazo?

Concierto del CD Moaña en Reibón

Hoy a las 22.00 horas

El CD Moaña organiza su primer concierto para recaudar fondos en el patio cubierto del CEIP Reibón, ante la previsión de lluvia. Es hoy a las 22.00 horas. Actúa el grupo Demasiadas Sombras y Pocas Luces y el Dj cangués Hugo Martínez. La Fundación del RC Celta donó una camiseta y un balón firmados por Aspas.

Proyección de “Noche de vino tinto” en O Morrazo.

El Cineclub Bueu proyecta hoy, a las 21.00 horas, la película “Noche de vino tinto” en el Centro Social do Mar. La cuota para socios anuales es de 2 euros y para socios de sesión de 4 euros.

Hoy a las 21.00 horas en el Centro Social do Mar.

Charla en Bueu sobre “Os Aldao do Pazo do Casal”

El investigador Miguel Nuño protagoniza mañana, sábado 22, la charla “Os Aldao do Pazo do Casal. Do século XI ao século XXI. Dos Aldao aos Nuño. Es a las 12.00 horas en la sala multiusos del Centro Social do Mar de Bueu

Mañana a las 12.00 horas en el Centro Social do Mar.

“Cantando con Pinocho”, hoy, en Quintela

El programa de ocio infantil y familiar en gallego “Rechouchíos”, que organiza el Concello de Moaña, lleva hoy al auditorio de Quintela el espectáculo “Cantando con Pinocho”, de Gallaecia Eventos. Es un cuento musical para pequeños de 3 años en adelante.

Hoy a las 18.00 horas.

Gallego a través de juegos de cartas y de rol en Bueu.

La Praza Massó de Bueu acoge este fin de semana el evento “Ghallufadas”, de promoción de la lengua gallega en los juegos de cartas y de rol. Los torneos de distintos juegos comenzarán mañana a las 10.30 horas y se extenderán durante toda la jornada, al igual que el domingo. Colaboran asociaciones como Tempus Ludit.

Mañana y pasado en la Praza Massó de Bueu durante todo el día.

Charla sobre la Revolución de los Claveles en Bueu.

El profesor portugués afincado en O Morrazo José Vieira ofrece hoy, a las 20.30 horas en la sala multiusos del Centro Social do Mar de Bueu, una charla sobre la Revolución de los Claveles.

Hoy a las 20.30 horas.

Concierto de Sobre Todo Ella en Meira.

El local A Carriola de Meira, acoge mañana el concierto de Sobre todo Ella

Mañana a las 23.00 horas en A Carriola.

Cóctel solidario de Agaela.

Agaela organiza un cóctel solidario este domingo en Bico Bar, en A Coruña.

Domingo a las 11.30 horas.