Las calles de Cangas amanecieron empapeladas hoy con carteles que hacen referencia al mítico programa de televisión de emparejamientos que presenta Carlos Sobera, en los que enlazan al concejal y portavoz de gobierno de ACE, Mariano Abalo, con la candidata a la Alcaldía por el PSOE, Iria Malvido. Los carteles están pegados en papeleras, farolas, contenedores, paredes y, en muchos casos, también tapan la propaganda de precampaña de las municipales del 28-M que había colocado con anterioridad Podemos.

Iria Malvido quiere restar importancia y tratar lo sucedido con humor. En este sentido "felicita" a los que pusieron los carteles por tomarse la molestia de diseñarlos, imprimirlos y pegarlos robándole horas al sueño. Pero también señala que lo que no está bien es que se incumpla la ordenanza municipal y se peguen sobre el mobiliario público: "Eu son unha muller nova, socialista e que con moito sentido do humor. Así que quero decirvos que se vai a haber algunha boda política en Cangas despois do 28-M será a desta candidata qeu aspira a ser a vosa alcaldesa e vai ser con toda a veciñanza de Cangas. Forza e a por todas love is in the air". Mariano Abalo no ha podido manifestarse al respecto por el momento.