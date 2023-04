Solemne bendición del Cristo del Perdón en la excolegiata

El Cristo del Perdón se incorpora este año a la rica imaginería de la Semana Santa de Cangas, en la que saldrá en procesión por primera vez en la Santa Cena, el jueves. La hermandad del Cristo Resucitado encargó a un taller de Lugo la imagen elaborada por el escultor portugués Thiago Lopes, y agradece la bendición que le dio el cura párroco, Severo Lobato, el sábado en la excolegiata. También quiere trasladar la enhorabuena al nuevo arzobispo de la diócesis de Santiago de Compostela, Francisco José Prieto Fernández.

Sergio Iglesias no es un Ciudadano

Pues parece que Sergio Iglesias no está en Ciudadanos, como muchos pensaba, incluidos aquellos que trataban de aglutinar a la derecha en Cangas. Pero también a los que buscaban una candidatura vecinal. Pues ya está claro. Ciudadanos no cuenta con él ni el con Ciudadanos. Así que no hay negociación. Ni tiene él nada que pedir ni nada que ofrecer. Pero ya ven, Ciudadanos derrumbándose y aclarando quien está dentro y quien está fuera.

Una campaña sin mítines, dicen

Que nos comentan los partidos que esta campaña electoral que se avecina será una campaña sin mítines, a lo sumo uno central y ya está, que el truco está en el puerta a puerta, en asociación en asociación. Pues ya llevan esto desde principios de año.

Informes externos sobre el cobre y el bronce

Esos que son tan amigos de los informes externos en Cangas deberían encargar uno para conocer la razón por la que los amigos de lo ajeno se centran tanto en la villa para robar bronce y cobre. Deben existir argumentos científicos, supongo, más que geopolíticos, que explique esta búsqueda, que está a punto de provocar migraciones masivas a la capital de O Morrazo.