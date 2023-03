Las rupturas matrimoniales han ido a menos desde el año 2015 en la comarca, según el balance del Juzgado de Cangas que figura en los datos hechos públicos ayer por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial. Según estos datos, de los 166 divorcios registrados en 2015, de los que 83 eran no consensuados y 73 eran consensuados, se pasó en 2022 a 107, con 54 no consensuados y 53 consensuados. En cuanto a nulidades, la comarca sigue sin registrar csaos, si bien han aumentado las separaciones, pero sin grandes números, de una que se registró en 2015 a 6 en el año 2022.

Lo que sí se nota es un incremento de divorcios en 2022 con respecto al año 2021, con las secuelas todavía de la pandemia y la crisis económica agravada, al subir de los 97 divorcios consensuados y no consensuados a los 107.

En la secuencia de años, 2015 y 2020 son los que más divorcios registraron, con un total de 166 cada uno, mientras que el año 2021 fue el que más separaciones registró con un total de 6.

Los divorcios en 2016 bajaron de 166 a 117; en 2017 subieron a 145 y en 2018 volvieron a bajar a 134 y siguieron bajando en 2019 a 112 para experimentar una gran subida en 2020 y volver a los 166. En 2021 la cifra se desplomó a 97 y el año pasado volvió a estar por encima del centenar.

En cuanto a separaciones, tanto consensuadas como no consensuadas, hubo 1 en 2015, 2 en el año 2016, otras 2 en 2017 y 2018; 3 en 2018, 5 en el año de explosión de la pandemia de 2020, siguió creciendo a 6 en 2021 y bajó a 3 en 2022.

Por lo que respecta a la modificación de medidas, la cifra de no consensuadas es mucho más superior que las consensuadas. En 2022 hubo 61 modificaciones de medidas no consensudas frente a 10 consensuadas. En 2015 eran 45 y 5, respectivamente las modificaciones de medidas no consensuadas ha ido en aumento y se duplicaron en 2022 con respecto a las 33 de 2021. las consensuadas en 2021 fueron también 10. De guardia y custodia de hijos se registraron 22 solicitudes, tanto no consensuadas como consensuadas, pero en 2015 había 33 no consensuadas y solo 10 consensuadas.