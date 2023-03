Dimite el coordinador comarcal de Vox en O Morrazo

El coordinador comarcal de Vox en O Morrazo (prefiere no dar a conocer su nombre) abandona el cargo y la formación política. Asegura que lo hace porque a medida que se acercan las elecciones y cada vez que se insinúa que Vox va a presentar una lista en Cangas para las próximas elecciones municipales del mes de mayo su taller de neumáticos de la calle Seixo sufría algún tipo de ataque. Define como ataques a pintadas que hay entorno a su establecimiento a través de las que se siente amenazado. Hace 15 días pintaron el letrero de su taller. “Fascista, fora de Cangas” dice una de las pintadas.

Él asegura que no se mete con nadie, ni insulta a nadie. Afirma que la izquierda aquí no es tolerante y no respeta a nadie. Porque él estaba en Vox porque estaba de acuerdo con muchas cosas del discurso del partido de Abascal. Afirma que ama a España y que le gusta tener una bandera Española en su taller, pero que no debiera molestar a nadie, porque es la bandera constitucional. Considera que está de acuerdo con que el que las hace las debe pagar y con que no puede ser que los okupas tengan más derechos que los propietarios. Afirma que es algo normal, que eso no supone que sea un fascistas, como dicen.

Entró en Vox al poco de aquel acontecimiento en el que se vio involucrado un militante de Vox, Manuel Español, que fue golpeado cuando estaba en una mesa informativa. Pero ahora quiere estar tranquilo. Anuncia que Vox no va a presentar en Cangas ninguna lista electoral, que puede la derecha como la izquierda estar tranquilos, aunque recuerda que no era una idea descabellada, porque Vox tuvo la última vez 700 votos en Cangas.

También manifiesta que no está de acuerdo a ciento por ciento con las ideas de Vox, pero que nadie está de acuerdo con todo en un partido al 100%. Ahora espera que los ánimos se calmen, que las redes sociales dejen de hablar de él y que su negocio no sufra más ataques. Se ríe cuando dice que la calle Seixo debe ser nombrada como la calle de Vox, por las numerosas pintadas que hay en su contra. Aunque cree que mucha gente en Cangas le conoce, prefiere mantener su nombre y sus apellidos en el anonimato.