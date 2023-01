Moaña exige el regreso de las urgencias ante el Parlamento con silencio por parte de Sanidad

La Mesa da Sanidade de Moaña cumplió con su amenaza y, a la 60ª semana de protestas consecutivas, juntó a más de un centenar de moañeses que llenaron dos autobuses para exigir sus demandas en materia de atención primaria en la calle ante el Parlamento gallego, coincidiendo con la primera semana de actividad parlamentaria del año. Dos autobuses llenos partieron de la villa a primera hora de la mañana y sobre las 11.00 horas los asistentes ya estaban concentrados ante O Hórreo, con pancartas y cánticos de “Rueda, escoita, Moaña está en loita”. Una de las principales demandas, la cobertura de las plazas médicas en turno de tarde que están vacantes desde octubre de 2021, debería quedar resuelta a lo largo del mes de febrero. Y es que desde el personal de la Casa do Mar y desde el área sanitaria explican que los dos facultativos que obtuvieron sendas plazas serán nombrados oficialmente en el DOG del 31 de enero. Después tienen un plazo de un mes para incorporarse a sus puestos, por lo que en febrero o comienzos de marzo ya estarán operativos.

La otra gran demanda de los concentrados ayer es “el regreso de nuestro servicio de urgencias derivado a Cangas. Consideramos que es una demanda de ley”, argumentó tras la protesta la alcaldesa, Leticia Santos. A este respecto desde el Sergas aseguran que no hay novedades. En varias ocasiones la Xunta vinculó el regreso de las urgencias a Moaña a que todas las plazas en la Casa do Mar estén cubiertas, aunque de momento no hay fechas para cumplir con esta petición y la Mesa da Sanidade mantiene su decisión de seguir con concentraciones todas las semanas.

“Lo que quedó claro ayer ante el Parlamento es que nos movilizaremos el tiempo que haga falta hasta lograr el regreso de las urgencias”, insistió la alcaldesa. Y es que el gobierno local bipartito (BNG y PSOE) estuvo al frente de la protesta una vez más. Llama la atención, eso sí, que no participase ningún integrante de la candidatura del PSOE que se presenta a las elecciones locales del próximo 28 de mayo. Ni siquiera su actual concejal en activo, Carlos Juncal. El aspirante socialista a la alcaldía, Mario Rodríguez, que expuso en varias ocasiones sus discrepancias con la estrategia de concentraciones semanales, manifestó su “total apoyo a las demandas legítimas y de sentido común de los moañeses” y aseguró sentirse orgulloso “de la movilización en un día laborable”. Alegó que no pudo acudir exclusivamente “por razones laborales, pero el PSOE estuvo representado por la teniente de alcaldesa, Leticia Santos”, concluyó.

La otra demanda que se volvió a plantear ayer en Santiago es la histórica petición de una tercera ambulancia para Cangas y Moaña. “Sobre todo cuando los tiempos de respuesta de estos vehículos se dilataron al tener las urgencias centralizadas en Cangas”, alertó la alcaldesa.

Durante la hora y cuarto que duró la concentración, acudieron a la misma varios diputados del PSdeG como Gonzalo Caballero, Leticia Gallego y Xulio Torrado, así como la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, el diputado nacionalista de Moaña Paulo Ríos y su compañera de grupo Montse Prado. La Plataforma en Defensa da Sanidade pública volvió a participar en el acto de protesta.

Los que acudieron a la concentración estaban de regreso en la villa alrededor de las 11.30 horas, con la intención de seguir las protestas semanales y emplazándose para este domingo. A lo largo de las 60 semanas de protesta han completado manifestaciones por el centro de Moaña, enlazando Moaña y Cangas y una concentración ante la sede de la Xunta en Vigo entre distintos actos reivindicativos. El gobierno local bipartito lamentó ayer “no tener todavía respuestas claras a nuestras peticiones” ni una fecha oficial del regreso de las urgencias ni en qué condiciones se haría.

Las protestas llegan a Santiago tras 60 semanas seguidas de concentraciones

Durante este proceso el bipartito logró sumar hasta en dos ocasiones a los concejales de la oposición –PP y XM– a sus exigencias con el acuerdo de todo el pleno. Sin embargo, en diciembre, ambas formaciones acusaron al gobierno local de “politizar” las concentraciones.

Hay que recordar que la Consellería de Sanidade tiene en licitación el futuro centro de salud de la villa en los terrenos de Sisalde y que el convenio firmado con el Concello garantiza que ese inmueble tendrá un Punto de Atención Continuada (PAC), pero solo hasta que se construya el futuro Centro Integral de Saúde (CIS) comarcal, que centralizará las urgencias de Cangas y Moaña.

Reunión

Hoy, por su parte, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, se reúne con los alcaldes del área de Pontevedra. Entre ellos estará, previsiblemente, el regidor de Bueu, Félix Juncal.