ACE, BNG y Avante apoyan la gestión pública de A Balea, pero la oposición critica que llega tarde

Todos los grupos políticos de la Corporación de Cangas, excepto el PSOE, asistieron ayer a la comisión sobre el modelo de gestión de la piscina cubierta municipal “A Balea” y a las explicaciones técnicas del estudio realizado por el Departamento de Economía Aplicada de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), que aconseja su gestión directa a través de una sociedad mercantil de capital público. Un modelo que convence al gobierno, de ACE, y a los representantes del BNG y Avante, mientras el PP habla de “paripé para salir en la foto”, con nulos efectos prácticos, a solo cuatro meses de las elecciones municipales, en el mes de mayo. Esa crítica es común desde todas las formaciones, que lamentan que se hayan perdido casi cuatro años sin propuestas y estas lleguen practicamente en vísperas electorales y sin posibilidades reales de aprobarse por la actual Corporación.

La alcaldesa, Victoria Portas, y el concejal Mariano Abalo coinciden en que el estudio realizado por la USC deja claro que asumir el servicio desde una empresa pública es la mejor opción, por eficiencia y sostenibilidad. Constatan que la piscina nunca ha dado ni dará beneficios económicos, ni es esa su finalidad, pero con una buena gestión sí se pueden minimizar pérdidas hasta cifras asumibles. Desde su apertura a finales de 2015, A Balea ha sido deficitaria, aunque en menor medida en ejercicios sucesivos, hasta que estalló la pandemia de COVID-19 que obligó a cerrar las instalaciones y se produjo el descalabro. Los técnicos marcan dos fórmulas de gestión directa y tres de gestión indirecta, y en los cálculos a diez años vista la gestión pública resultaría más ventajosa. En todos ellos, además, se contempla la subrogación de todo el personal que trabaja en las instalaciones, tanto que se opte por una empresa pública como privada.

A la representante de Avante, Ánxela Vizoso, el estudio desglosado ayer le parece “muy interesante y riguroso”, y viene a respaldar su apuesta por municipalizar servicios. Eso sí, recalca que el trabajo “llega tarde”, que el gobierno cangués tuvo tiempo de sobra para tomar la iniciativa sobre este asunto y esperó a los últimos coletazos de su mandato para encargarlo y presentarlo, cuando ya no hay tiempo real para aprobarlo. La portavoz del BNG, Mercedes Giráldez, también trasladó en la reunión el respaldo de su grupo al modelo público propuesto, y el PSOE evitó cualquier valoración porque no asistió a la comisión con el argumento de que no sirve más que para el autobombo de los mandatarios del Concello. El documento se llevará a Pleno “proximamente”, pero los plazos son muy justos y se considera más que improbable que la tramitación pueda completarse antes de la cita con las urnas, el 28 de mayo.

Las críticas al Ejecutivo local, y en especial al edil Mariano Abalo, llegan del representante del Partido Popular, Rafael Soliño, que sustituyó a su compañero Pío Millán en la comisión de ayer. Recuerda que hay un acuerdo plenario para la inmediata licitación del servicio, que lleva varios años prestándose “de forma irregular o ilegal”, y el gobierno hace oídos sordos y, a cuatro meses de las elecciones, cambia de tercio presentando “un estudio de parte” cuya rigurosidad técnica no pone en duda, pero sí su intencionalidad política.

Soliño subraya que ese documento habrá que llevarlo a Pleno –”Abalo pretendía aprobarlo en comisión”, reprocha–, someterlo a exposición pública, abrir plazo de alegaciones y resolverlas, entre otros trámites con sus plazos, que no será posible cumplir en los cuatro meses que restan a la Corporación que preside Portas. El edil popular considera “un pitorreo y una falta de respeto” que en la misma semana se apruebe “ilegalmente” un proyecto de reparación de la piscina y su financiación, y recalca que Mariano Abalo es “lo peor de lo peor que le podía tocar a Cangas”.

El modelo “más eficiente y sostenible”

“Propuesta de memoria relativa a los aspectos sociales, jurídicos, técnicos y económico-financieros de la piscina municipal cubierta del Concello de Cangas do Morrazo”. Es el extenso título del trabajo que sus redactores explicaron ayer a los grupos municipales en la comisión que estudia el modelo de gestión más apropiado para A Balea. Todas las formaciones recibieron, a finales de diciembre, copia del documento realizado por el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela, donde se concluye que la corporación municipal debe adoptar la forma de gestión directa por medio de una sociedad mercantil de capital público. Entienden sus técnicos que constituye la forma de gestión, de entre las previstas en la legislación vigente, más eficiente y sostenible, y, por lo tanto, la que más favorece los intereses de la corporación municipal y de los vecinos del Cangas. El estudio contó con el asesoramiento del grupo de investigación ICEDE, dirigido por Xavier Vence Deza, catedrático de Economía Aplicada de la Universidade de Santiago de Compostela (USC).