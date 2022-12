Una cascada navideña en el centro de Cangas

La Navidad no llega del todo a Cangas hasta que no abre sus puertas el famoso Belén de Francisco Martínez, en la calle Berbetaña del casco histórico. Con su origen en 1951 este año es muy especial para su autor, hijo del creador original. Y es que en las últimas dos navidades, por culpa de la pandemia de COVID-19, este nacimiento solo tuvo una versión reducida para observarlo desde la ventana. Con la vuelta a la normalidad Francisco Martínez empezó en octubre a confeccionar una escena “que está pensada desde cero en esta ocasión, al no reservar partes de un año para el siguiente”.

32 La pandemia le jugó una mala pasada, pues la apertura se retrasó una semana “porque al estar dos años sin usar, no funcionaba el sistema de luces y hubo que repararlo”. Desde el 22 de diciembre y hasta el próximo 7 de enero podrá visitarse este belén entre las 17.00 y las 20.30 horas. La principal novedad es el curso de un río que divide la recreación de la aldea de Belén “con una parte para el pueblo y la otra para las afueras. Toda la escena cuenta con una pendiente de más de 1,5 metros y el río cae en una cascada con una cueva en un circuito cerrado que hará las delicias de grandes y pequeños. En el nacimiento de este año el belenista empleó unas 200 figuras. Los ciclos de un día con diferente iluminación se completan cada dos minutos y medio y cuenta con numerosos elementos móviles como un lagar que saca vino o un molino.