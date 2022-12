Cangas recuerda a María Casares

Con las vistas nocturnas a la ría de Vigo iluminada, el Fondo Teatral María Casares de la Biblioteca Central de Cangas y la Escola de Teatro no quisieron que pasara desapercibido en la localidad el año internacional dedicado a la gran actriz franco-gallega en el centenario de su nacimiento (A Coruña, 21 de noviembre de 1922- Alloue-Francia, 22 de noviembre de 1998) y ayer llevaron a cabo una lectura dramatizada de la obra de Ernesto Is “Despois das ondas” sobre la vida de María Casares. “Despois das ondas” recibió en 2017 el Premio Rafael Dieste de Textos Teatráis.

El acto se celebró en la zona de galería de la biblioteca en donde se recordó a María Casares, que con 14 años y tras el golpe de la dictadura franquista de 1936, tuvo que huir exiliada a Francia -su padre fue ministro en la II República española- convirtiéndose en una de las grandes intérpretes teatrales del siglo XX en el país. El gobierno galo le otorgó el Premio Nacional de Teatro. En España fue reconocida con la Medalla al Mérito de Bellas Artes y con su nombre se entregan desde 1996 los premios de teatro en Galicia.

Elenco de la lectura

El elenco de la lectura estaba integrado por Amparo Mesas, Ana Iglesias, Carlos Gómez, María Fernández, María José Lagoa, Manuel Mañá, Rosa E. Gantes, Sonia Couto y Sonia Delgado, con la música a cargo de Xosé E. Rocha , bajo la dirección de Casilda Alfaro, directora a su vez de la Escola de Teatro.

La obra de Is es un monólogo sobre la vida de la actriz : “Tras corenta anos no exilio, María Casares regresa á patria da súa infancia convertida nunha grande intérprete, e no símbolo da España refuxiada, coa lembranza dunha Galicia entre as brétemas do pasado. Será nesa néboa onde a actriz deberá internarse para atopar o significado dunha vida chea de éxitos e perdas, onde as pantasmas que camiñan pola súa memoria axudarana a responder á verdadeira razón desta viaxe: quen é María Casares?”

La obra fue estrenada en 2019 por la compañía ButacaZero, con dirección de Xavier Castiñeira, en el Teatro Colón de A Coruña, ciudad natal de la protagonista, a donde nunca pudo regresar.

El Fondo Teatral María Casares de Cangas, nació gracias a un convenio impulsado en 1995 por el entonces concejal de Cultura y después alcalde, el fallecido Xosé Manuel Pazos; con la Asociación Cultural Entre Bambalinas, editora de la Revista Galega de Teatro Erregueté y la compañía Teatro de Ningures. Está formado por más de un millar de publicaciones, entre libros, revistas especializadas, además de grabaciones, fotografías y montajes que reciben ambas entidades y que pasan a inventariarse en la Biblioteca y que se enriquecen con aportaciones que llegan desde diferentes rincones. Supone una base muy útil para todas las personas interesadas en el hecho teatral.